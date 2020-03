Hugo Gatti continúa estable y respondiendo al tratamiento por coronavirus

Hugo Orlando Gatti, ex arquero del seleccionado argentino de fútbol e ídolo de Boca Juniors, continúa “estable y respondiendo al tratamiento” en el marco de la internación que atraviesa en Madrid luego de haber contraído coronavirus.



A través de la red social Twitter, Lucas, el hijo del famoso ex guardavallas, sostuvo que su padre, de 75 años, prosigue "estable y respondiendo al tratamiento", aunque también advirtió que “no está bien como he leído. Pido mucha prudencia y sobre todo paciencia”, escribió.



Gatti fue ingresado el pasado lunes 23 a una clínica de la capital española en “grave estado”, a causa de una neumonía. Los estudios posteriormente practicados determinaron que el ex arquero estaba afectado por el virus COVID-19.



Lucas Gatti sostuvo que Hugo “no tiene ni usa redes sociales” y que la familia prefirió adoptar el criterio del “perfil bajo y no salir al aire ni en radio ni en TV”, dijo.



Así y todo, el hijo del ‘Loco’ quiso agradecer “todas las muestras de cariño recibidas”, a la vez que también que elogió el “respeto y el trato” que la prensa le otorgó al tema.



Gatti, que también vistió la camiseta de River Plate, Gimnasia La Plata y Unión de Santa Fe, entre otros clubes, suele desempeñarse como panelista en el programa televisivo ‘El Chiringuito de jugones’, que se emite por La Sexta. (Télam)