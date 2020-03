Rastrillan la reserva en el Puerto de Mar del Plata en búsqueda de una mujer desaparecida

Decenas de efectivos de Bomberos, Prefectura y Policía bonaerense rastrillaban este mediodía la reserva natural ubicada en el Puerto de la ciudad de Mar del Plata y la zona de Acantilados camino a Miramar, para tratar de localizar a una mujer de 53 años que se encuentra desaparecida desde ayer, informaron fuentes policiales.



La desaparición de Claudia Repetto fue denunciada por su familia luego de que la mujer se ausentara de su trabajo en un hotel la mañana del lunes, y los investigadores intentaban localizar también a su ex pareja, quien abandonó su vivienda en la localidad balnearia en las últimas horas.



La aparición de documentación de una moto del hombre en la zona de la reserva activó la búsqueda en esa área de pantanos y gran vegetación, ubicada entre los balnearios de Punta Mogotes y la terminal portuaria, junto a la sede deportiva del Club Aldosivi.



En las últimas horas, las tareas se ampliaron hacia las playas y cuevas de los Acantilados, junto a la ruta 11 que comunica con la ciudad de Miramar.



El fiscal del caso, Fernando Castro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1, dijo a Radio Brisas que ayer se rastrilló la zona hasta que cayó el sol luego de que fueran hallados documentos de una moto perteneciente a la ex pareja de Repetto, tareas que se retomaron en las primeras horas de este martes.



"Fueron allanados distintos domicilios, tanto de la persona desaparecida como de quien fuera su pareja, quien no se encuentra en la ciudad”, agregó.



Castro indicó que solicitó al Municipio imágenes de la zona donde ambos se domiciliaban en viviendas vecinas, en la calle Don Orione al 1500, pero en el lugar “no hay cámaras”, aunque analizaban registros tomados “en un trayecto donde se cree que podrían haber circulado”.



“La mujer acostumbraba tomar un colectivo para dirigirse a su trabajo, en la Avenida 39, pero en esa zona no hemos encontrado nada, ninguna imagen de ella. Solía hacerlo alrededor de las 7 y a esa hora no figura. Suponemos que su desaparición sucedió más temprano”, completó. (Télam)