"Yo no le hago mal a nadie", expresó el arquero Javier García, tras una insólita prohibición

A pesar de no ser titular, el golero Javier García atraviesa un buen presente deportivo en el Racing Club dirigido por Sebastián Beccacece, en el que aún reina el recuerdo por su gran actuación en el último clásico ante Independiente.

En diálogo con Infobae, el ex arquero de Boca y Tigre se refirió a cómo pasa sus días de cuarentena solo en su departamento, de la rutina de entrenamiento que le impuso el cuerpo técnico de La Academia y de una insólita prohibición que le hizo Conmebol.

Si algo distingue a García, a diferencia de otros arqueros, es la utilización de pantalones largos a la hora de defender su valla; algo que también caracterizó al recordado Nacho González, ícono de Racing en los 90'.

"Me quiero morir. Por Copa Libertadores ya me lo prohibieron. Y en el último partido con Aldosivi (por la Copa de la Superliga) me hicieron subir las medias. Están bravos con eso. Yo desde Novena que juego con pantalones largos. Desde Octava me los dejé para toda la vida. Tenía 14 o 15 años. Y son los mismos, los consigo de una marca. Los uso y siempre le borro el logo. Me están sacando esta alegría cuando yo no le hago mal a nadie", detalló.

"Estoy tomando las medidas que corresponden. Ahora me entreno en el departamento. En Racing nos hicieron bajar una aplicación para entrenarnos en casa y ellos nos ven. Hacemos movilidad, trabajos con pelota", cerró.