“Tengo 6 bypass, si me contagia el bichito pues allá nos vamos”, dijo Mario Kempes

Una de las grandes glorias de nuestro fútbol, Mario Alberto Kempes, describió, desde Estados Unidos, cómo se ve a Argentina combatiendo al coronavirus a la distancia.

El campeón del mundo de 1978 camina dos horas por la mañana escuchando una radio cordobesa y también mira televisión para estar al tanto de la situación del país. Su visión no fue optimista.

“Me parece fatal, la cantidad de gente que sale en Argentina me asombra. No son todos pero muchísima gente se cree que es una broma y no lo es”.

El "Matador" comparó la realidad argentina con la estadounidense y mencionó que el americano intenta guarecerse más.

“Es algo muy complicado, si nosotros le damos a este virus la posibilidad de seguir avanzando... En Argentina ahora viene el invierno y va a ser peor todavía. A aquellos que no tienen dos dedos de frente, recapaciten. Esto puede pasar en un mes o a lo mejor en cinco”. Y añadió: “Nosotros los argentinos somos muy especiales, dar consejos a aquellos que no quieren escuchar es una tontería y gastar saliva”.

Kempes brindó detalles de su estado de salud: “Yo tengo 65 años (cumplirá 66 en julio) y tengo 6 bypass, si me contagia un bichito de esto pues allá nos vamos”.

Una situación delicada atraviesa Hugo Orlando Gatti, quien fue internado en Madrid después de registrar síntomas de coronavirus (dio positivo) y teniendo en cuenta que tiene dos stents. Kempes aclaró: “No es por los bypass, pero hay que tener precaución para el cuidado personal de cada uno”.

Hace algunas semanas, el ex Instituto de Córdoba, Rosario Central, Valencia y River estuvo en Buenos Aires para ser agasajado y reencontrarse con la camiseta que usó en la final del Mundial ´78 contra Holanda. A los pocos días se marchó nuevamente hacia Miami, donde reside.

“Hay zonas en Estados Unidos que están muy afectadas y otras que no tanto. Los restaurantes y esas cosas las han cerrado, las que generan multitud, todo lo que reúna 20 personas no se puede. Tampoco invitar a comer un asado en casa. Cada uno tiene que hacer lo que cree conveniente para su bienestar y el de su familia”, concluyó.

Mirá cómo jugó Kempes en la final ante Holanda: