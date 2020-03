El presunto narco que dice estar arrepentido y buscará “dignidad”

Fabián Enrique "Facha" Accarino fue detenido el mes pasado como presunto líder de una banda narco y al dictarle la prisión preventiva la justicia federal lo consideró uno de los principales proveedores de droga de nuestra ciudad.

En los allanamientos de febrero -que también permitieron la detención de su posible socio Alejandro Bustamante y del supuesto puntero Alejandro Crescitelli- la Prefectura logró secuestrar unos 15 kilos de cocaína y unos 15 millones de pesos, entre moneda nacional y dólares.

La investigación se dirigió al lavado de activos y en los primeros días de marzo permitió nuevos allanamientos, entre ellos en dos financieras céntricas, y las aprehensiones de Maximiliano Eduardo Cornagó (38), supuesto financista de la organización, y de la novia de Accarino, Antonella Carina Pinilla (25).

Los uniformados secuestraron documentación de valor y otros ladrillos de cocaína que sumaban unos 5 kilos y un valor estimado de 50 mil dólares.

El Juzgado Federal N° 2 acaba de procesar a Cornagó y Pinilla por la tenencia de drogas con fines de comercialización y en el caso del hombre, además, por lavado de activos.

Para llegar a esa instancia, la juez María Gabriela Marrón tuvo en cuenta distintas pruebas, entre ellas una serie de cartas que escribió Accarino desde su lugar de detención y que fueron encontradas, durante la segunda tanda de allanamientos, en poder de su novia -la mayoría- y del presunto financista.

"El día que salga voy a trabajar de lo que sea, esto no va más, te lo juro amor", le advirtió el "Facha" a su novia en una de las misivas.

A cobrar deudas

Aunque también la mandó a un negocio del barrio Universitario, a cobrar una deuda de 20 mil pesos a un tal "Cachito" y otra de 16 mil pesos a una mujer y le pidió que se mantuviera comunicada con "Maxi", "Seba" y otros, aunque se cuidara "porque están mirando a todos. Que no te vean mucho con ellos".

"Nunca más lo que hice, a laburar. Y vivir como una persona normal. Me pegó muy fuerte esto. Necesito una familia y tener dignidad.

Estoy super arrepentido", confesó.

Para la jueza Marrón, por las instrucciones que Accarino le daba, la joven, "infaliblemente", formaba parte de la banda con anterioridad.

Y por si fueran pocas las pruebas contra Pinilla -tareas de inteligencia, escuchas y elementos secuestrados-, también existe un video que aparentemente se olvidaron de borrar de la galería de imágenes de uno de los celulares incautados, en la cual se la ve, el 10 de diciembre de 2019, durante casi 20 segundos, colocando cocaína con una cuchara en una bolsa tipo Ziploc.

Por otra parte, Pinilla figura como quien alquilaba el departamento de Paraguay 18 -donde vivía con Accarino y en el cual la Prefectura encontró gran parte de la droga y el dinero y a su vez figura su nombre en el arrendamiento de cocheras que se usaban para guardar los vehículos y/o el material.

Cornagó también recibió cartas de Accarino que fueron secuestradas y mediante las cuales le pedía que lo ayudara a cobrar "deudas", en algunos casos de hasta 250 mil pesos y fuera de la ciudad.

En el departamento de Sarmiento 108, donde vive Cornagó, también se encontró otra carta, dirigida a una tal "Agus", y que le solicita que "hable con Maxi Cornagó, mi amigo de Quenta" en referencia a la financiera de San Martín 82, allanada junto a Futura Bahía Blanca, en la avenida Colón 261.

También le pide que le diga a Cornagó "que no toque mi guita, que con los intereses me maneje el abogado".

Y además que vaya al departamento 3 de la calle Holdich 28 (domicilio de Bustamante) para retirar "las llaves de la camioneta y de la cochera, que la guarde urgente".

Se refería, al parecer, a la Fiat Fiorino que la Prefectura secuestró el 3 de marzo en el estacionamiento de Beruti 858, con casi 5,5 kilos de cocaína ocultos.

"Que no me deje tirado"

Descubrieron que el vehículo estaba acondicionado para el traslado de ese material, con dobles fondos y en los paneles de las puertas.

"Amiga, que por favor Maxi no me deje tirado y vos tampoco. Acordate. Necesito que me visiten urgente en Prefectura", le escribió Accarino a "Agus", según figura en la resolución judicial.

Al dictar los procesamientos, la justicia consideró a Pinilla y Cornagó como eslabones indispensables de la cadena de comercialización. En el caso del hombre, además, vinculado al lavado de activos.

La jueza, además de dictarles la preventiva y fijarles una caución por responsabilidad civil de 20 millones de pesos a cada uno, le dio intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y a la AFIP-DGI, dirección Bahía Blanca, para avanzar en el último de los delitos.

"Me estoy comiendo un garrón"

Indagatoria. Maximiliano Cornagó aceptó declarar y negó los cargos en su contra, aunque reconoció que era amigo de Accarino y se calificó como consumidor, pero no vendedor.

Dólares. "Le vendí dólares al menos 10 veces, pero nunca hice lavado ni le administré", sostuvo.

Activos. Sobre del "lavado", dijo que la camioneta Honda CRV, 2017, secuestrada en la cochera de su edificio, es suya, mientras que la moto Guerrero Tundra, de 250cc., la habían comprado a medias con "Facha".

Defensa. "Me estoy comiendo un garrón por guardar un par de cosas", dijo.

Plazo fijo. Los investigadores creen que en enero Cornagó abrió un plazo fijo de 600 mil pesos en dólares.

Escucha. "Amigo, tengo 600 lukas, te las llevo en un rato", le dice Accarino, según una escucha del 13 de enero. "Dale, traemelas amigacho y traete remeras", le responde Cornagó.