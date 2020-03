El belga Fellaini se convirtió en el primer caso positivo de coronavirus en la Liga de China

El mediocampista belga Marouane Fellaini, mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, se convirtió hoy en el primer caso positivo de coronavirus en la Superliga China.



Su club Shandong Luneng confirmó en la red social Instagram que la prueba de coronavirus dio positivo y que el jugador, de 32 años, cumple con un tratamiento en un hospital local.

"Queridos amigos, he pasado la prueba del coronavirus y el resultado de mi test es positivo. Agradezco a los aficionados, cuerpo médico y al club todos los cuidados y atenciones. Seguiré el tratamiento y espero retornar al juego tan pronto como sea posible. Por favor, manteneos todos a salvo", publicó el centrocampista en su red social.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xTczNLoz1w