Juegos GRATIS para que puedas sobrellevar la cuarentena

Con el DNU 287/2020 Argentina entro en CIERRE TOTAL. Como tantos otros países en que se está decretando cuarentena, se cancelan las clases, los trabajos. También tenemos que salir para lo indispensable y nada más... Entonces, decidimos hacer más amena esta cuarentena y elegimos algunas páginas que ofrecen JUEGOS GRATIS (o muy económicos) en todas las plataformas posibles.

STEAM

Steam es una plataforma de distribución digital de videojuegos desarrollada por Valve Corporation. Fue lanzada en septiembre de 2003 como una forma para Valve de proveer actualizaciones automáticas a sus juegos, pero finalmente se amplió para incluir juegos que no son de Valve sino de terceros. Steam ofrece gestión digital de derechos, servidores de emparejamiento, transmisiones de vídeo y servicios de redes sociales. También provee al usuario con la instalación y actualización automática de juegos y características de comunidad tales como grupos y listas de amigos, guardado en la nube, voz en el juego y funcionalidad de chat.

En esa plataforma, que tiene su propio cliente para descargar, tenes MUCHISIMOS juegos gratis. En este link hay muchísimos juegos gratis, y se pueden aplicar mas filtros para sacar juegos multiplayer y DLCs. De esa forma la lista es más limpia. En particular, te recomendamos GOAT OF DUTY; una sátira super divertida de la famosa franquicia de FPS. Eso si, apurate que está gratis hasta el 31 de marzo. Otro recomendado es NUCLEAR THRONE. No está gratis, pero tiene un 90% de descuento.

Una vez que te descargas los juegos, te quedan gratis para siempre.

GOG

Para los desconocidos en la materia, GOG es la encargada de hacernos sentir esa nostalgia que teníamos a finales de los 90 y al principio de este nuevo milenio. Previamente conocido como "Good Old Games", es un servicio de venta y distribución de videojuegos de la empresa polaca CD Projekt.​ Este servicio vende principalmente videojuegos de PC antiguos. Para asegurar la compatibilidad con las nuevas versiones de Microsoft Windows, algunos videojuegos son preparcheados o empaquetados con emuladores de código abierto, como ScummVM y DOSBox. A diferencia de otros servicios, los videojuegos no usan gestión digital de derechos (DRM),​ por lo que no es necesario instalar un cliente especial para descargar o ejecutar los videojuegos. Sin embargo, el servicio ofrece un gestor de descargas bastante cómodo de usar.

Ahora tenemos las nuevas incorporaciones de CD Projeckt, como Cyberpunk 2077. Por lo que, hoy por hoy, GOG lo tiene todo

Hay una promoción de 27 juegos gratis. Esta promoción está bajo la premisa de #quedateentucasa que surgió por la pandemia de COVID-19.

ITCH.IO

Para todo aquel que no conozca esta plataforma, se encarga más que nada de publicar y vender videojuegos independientes. Fue creada en 2013 por Leaf Corcoran, y para febrero de 2018, el sitio ya contenía 100.000 juegos y artículos aproximadamente. Es muy recomendable para todo público que busque juegos que no están dentro de lo más visto y jugado de hoy en día.

Hay muchísimos juegos gratis. En la sección de juegos gratis hay muchos demos, juegos experimentales y una que otra joya pero es importante tener en cuenta que son Juegos INDEPENDIENTES. Creados por desarrolladores de todo el planeta, que trabajan de manera voluntaria. NO tiene los presupuestos de los grandes juegos, pero uno suele encontrar joyitas muy divertidas.

También hay un listado de juegos en oferta. E incluso varios de ellos son gratis por tiempo limitado. Estos juegos normalmente son de estudios independientes que tiene mas experiencia en game design. Es decir que hay algunas cosas mas "pro". Salta a la vista el Fidel Dungeon Rescue que está gratis en esa sección.

Al igual que GOG, tiene su cliente pero pueden descargar los juegos directamente desde el navegador.

EPICGAMES

Epic Games, Inc. (anteriormente llamada Potomac Computer Systems y después Epic MegaGames), es una empresa de desarrollo de videojuegos estadounidense con sede en Cary (Carolina del Norte), ahora asociada con la compañía china Tencent Holdings. Ellos son principalmente conocidos por su tecnología Unreal Engine, que ha impulsado su popular serie de shooters en primera persona Unreal y la saga Gears of War, así como el mundialmente famoso Fortnite.

La desarrolladora también nos trae ofertas y buenos momentos como todas las demás, cabe destacar que todos los jueves se encargan de dejar Gratis dos juegos diferentes, con tan solo entrar a la tienda y realizar el pedido. Esos dos juegos, una vez en nuestra biblioteca, se quedaran para siempre. Podes ver lo de esta semana en este link.

Como siempre les decimos, no se olviden de cuidarse. Estamos en tiempos de mucha incertidumbre, y hay que respetar la cuarentena. POR ESO QUEDATE EN CASA.

By H15ULISES para "El Cubil del Mal"