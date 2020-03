NBA: la cifra de contagiados se duplicó en las últimas 24 horas

El goteo de positivos en coronavirus en la NBA duplicó los casos en las últimas 24 horas.

Cuatro franquicias confirmaron los contagios ya sea en jugadores o miembros del cuerpo técnico: Lakers, Boston, Denver y Philadelphia.

Los últimos caso son Marcus Smart (Boston) y dos jugadores más de Los Angeles Lakers.

"Tenemos que tomarnos esto con la más estricta seriedad, tiene que ser la prioridad de las autoridades sanitarias. Yo no tengo síntomas y me siento bien, pero esto no es ninguna broma y hay que tomarlo en serio», declaró Smart, en las redes.

La lista de los restantes afectados:

· Rudy Gobert: fue el primer infectado confirmado de la NBA. Ahí se detuvo la competición, el miércoles 11 de marzo.

· Donovan Mitchell: se confirmó su positivo un tiempo después del de su compañero Rudy Gobert.

· Christian Wood: el de los Pistons se había medido a los Jazz de Gobert y Mitchell.

· Kevin Durant y tres más en los Nets. Son, en total, cuatro.

· Uno en los Nuggets: confirmaron la presencia de un caso, pero no que fuera jugador.

· Tres en los Sixers: confirmaron la presencia de tres casos, pero no que fueran jugadores.