Villa Mitre, entre la incertidumbre y la historia ante Independiente: "es una previa diferente"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

"Por hora, se juega". Con esa incertidumbre transita el plantel de Villa Mitre las horas previas al histórico cotejo ante Independiente de Avellaneda, por los 32avos de final de Copa Argentina.

El encuentro se disputará mañana, a las 21:10, en cancha de Arsenal, con arbitraje de Ariel Penel y televisación de TyC Sports.

Al igual que todos los partidos desde que se declaró la emergencia sanitaria para evitar la propagación del coronavirus, se jugará sin público y además sin prensa acreditada, sólo la encargada de la transmisión oficial.

En ese contexto de duda, el volante tricolor, Agustín Cocciarini, contó como viven las horas previas al encuentro desde un hotel en Buenos Aires, donde el grupo arribó el sábado luego de jugar el viernes en San Luis por el Torneo Federal A.

"La verdad que es una previa diferente. Con este tema que se está viviendo a nivel mundial con el Coronavirus, que no se sabe nada y hay mucha incertidumbre. Hasta hoy (por ayer) no sabemos si se va a jugar o no, supuestamente por lo que dijo el presidente (Alberto Fernández) el fútbol no se va a parar. Mañana a la tarde creo que hay una reunión en la AFA para decidir si se va a jugar o no, pero si se juega va a ser sin público y es una pena. Estos partidos lo que tienen de especial es eso, la gente de los lados; son una fiesta. Si se juega, ojalá podamos hacer un buen papel", redondeó el "Negro".

La "Villa" escribirá otra página importante en su historia cuando se mida ante el Rojo, ya que será la primera vez ante un equipo que fuera campeón del mundo y ante uno de los 5 grandes de nuestro fútbol.

-¿Con todo esto, cuesta meterse de lleno en lo futbolístico?

-Sí, la verdad que sí. Viajamos de San Luis para acá y ya se rumoreaba que no se iba a jugar. Estamos en Buenos Aires con incertidumbre, no te digo que relajados pero la cabeza juega mucho. Esperemos que se resuelva pronto para poder enfocarnos de lleno en el partido o sino volver a las casas con nuestras familias.

-¿Entre ustedes qué hablan, creen que se tendría que suspender?

-Nosotros creemos que por como está todo lo mejor es que se pase para otro momento. Creo que no es algo menor y muchos países han cancelado todo, nosotros todavía seguimos jugando. Y jugar sin público no es lo mismo, es raro, es atípico creo que lo mejor es parar un tiempo hasta que se resuelva todo.

-Si juegan mañana, tendrán que cambiar el chip y meterse rápido en el partido, ¿no?

-Ni hablar. Cuando se resuelva nos enfocaremos de lleno al partido. Es un partido histórico, otra vez Villa Mitre en el cuadro principal de la Copa Argentina. Creo que hicimos un buen papel el año pasado y trataremos de repetir eso que hicimos.

Una foto histórica para Cocciarini: la tarde que Villa Mitre le ganó al Newell's de Maxi Rodríguez.

El año pasado, Villa Mitre escribió la historia al eliminar a 2 equipos de Primera: Newell's y San Martín de San Juan y luego cayó ante Central Córdoba, que luego fue subcampeón.

-¿Lo que vivieron el año pasado, les sirve como experiencia y también para que los miren de otra forma los rivales?

-Sí, creo que sí. A pesar de que estamos jugando en la tercera categoría y vamos jugar contra un equipo de mucha jerarquía, uno de los más grandes del país, el año pasado hicimos una Copa bárbara: dejamos afuera a 2 equipos de Primera y estuvimos muy cerca de eliminar a Central Córdoba, que después perdió la final con River. Si bien dudo que ellos se enfoquen en nosotros, deben saber del buen torneo que hemos hecho y supongo que no van a jugar relajados, ni mucho menos.

-¿Qué les dejó como experiencia lo del año pasado?

-Con Central Córdoba habíamos hecho un partido perfecto, merecimos mucho más que el rival y en dos contras la fuimos a buscar adentro. Esa es la jerarquía que tiene los jugadores de primera división y por eso tenemos que estar concentrados al 100% para que eso no pase.

-¿Qué hablaron de Independiente?

-Sabemos que es uno de los equipos más grandes del país, con jugadores de jerarquía y experiencia. Si bien ahora están jugando muchos chicos, lo están haciendo bien. Han perdido algunos partidos pero remontaron, va a ser un partido durísimo.

-Negro, te está tocando ser el capitán del equipo, me imagino que es especial para vos....

-Es algo lindo, me toca ser el capitán por la lesión del Lorito (Héctor González). Creo que es un poco un reconocimiento al sacrificio y a los años que llevo en el club, la verdad que me llevo muy bien con todo el grupo y trato de llevar esto adelante con todos; con Falu (Carlos Herrera) que en su momento también fue capitán. Somos un grupo muy unido y por eso hoy el club está donde está.

-¿En este tipo de partidos, es cuando más van a extrañar a la gente?

-Seguro, sabemos que la gente de Villa Mitre es muy fiel, muy seguidora. Juguemos en Buenos Aires iban a traer mucha gente, no tengo dudas. Es una lástima que sea sin público.

-¿Si bien su objetivo está en el Federal A, esto lo toman un poco como un premio?

-Sí, el principal objetivo es dar el salto y lograr ese ansiado ascenso, ojalá se nos de. Esto que nos toca vivir ahora es un premio a lo bien que hicimos las cosas en el torneo, por eso lo tenemos que disfrutar de la mejor manera.