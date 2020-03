Coronavirus: la abuela rockera dice cómo tenemos que cuidarnos

Teresa, la abuela bahiense que viajó al Cosquín Rock y de la que todos hablan hace un tiempo, volvió a hacer de las suyas.

Esta vez, compartió dos videos en su cuenta de Instagram para que la gente reflexione sobre la importancia de lavarse las manos como medida de prevención ante el avance del coronavirus.

En la primera secuencia, la abuela rockera le habla a la cámara y cuenta: "Chicos, hay que tomar conciencia. Hay que lavarse las manos. Les habla la abuela rockera. Hay que lavarse las manos hasta que dure el siguiente tema".

A continuación, Teresa Hipperdinger, de 82 años, subió un video en la que se la ve cantando "El último poeta maldito", un tema de la banda bahiense Luceros El Ojo Daltónico en la que participa su nieto Sebastián Lamoth:

"Me dicen que se acaba el mundo del hombre

que si voy al cielo me dan un revólver

Canté mil canciones, toqué la guitarra

Nadie me avisó que en la vida pasada

yo fui un astronauta, también fui bombero

fui puto, ladrón, drogadicto sin sueño

La risa y la baba de un perro que muerde

Yo fui lo que nadie esperaba de mí"

Mirá el post de la abuela y lavate las manos: