"Me extraña que el Secretario General de ATFA no de la cara"

José Úbeda, secretario adjunto de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, fue muy crítico con Victorio Cocco, Secretario General del gremio de los entrenadores, por no salir a hablar en este momento donde se discute la posible suspensión del fútbol argentino por el coronavirus.

"Creo que hay que sentarse de una vez por todas Futbolistas Agremiados, la Asociación de Técnicos, los árbitros, los dirigentes y llegar a una conclusión porque está todo muy complicado, muy grave, tomar decisiones y no ver qué le conviene a uno o a otro. Acá hay que ser realistas. Lo que me extraña y me sorprende es que el secretario general de nosotros nos salga a poner la cara y diga lo que tiene que decir", expresó un ofuscado Úbeda.

"Como siempre, por atrás, esperando a ver qué pasa, lo que le conviene; y así está la Asociación", expresó en una entrevista con Superfútbol.

"Es una falta de respeto lo que hace Cocco, descartándome, porque tengo el patrimonio mío metido ahí adentro en garantía de la obra social. Ese es su manejo. Acá hay un problema a nivel institucional y él tiene que salir a hablar. Por respeto no lo paso por arriba, pero si vos me preguntás, el gremio no está bien. Y si tengo que ir a la justicia con Cocco, no tengo ningún inconveniente, que nos investiguen, pero creo que así no puede seguir más", agregó.