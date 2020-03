Abuso sexual: qué es de la vida del padre Mauro y cómo continúa la causa

Mientras espera la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas con las que la justicia resolvería su situación procesal, el cura de la parroquia San Roque acusado de abuso sexual permanece en esta ciudad y se aloja en el templo religioso del barrio Pacífico, pero no puede oficiar misa por una suspensión.

La información la confirmó un allegado al brasileño Mauro Henrique Cantanhede Ferreira, más conocido en la comunidad parroquial como padre Mauro, imputado de ultrajar a una mujer que lo denunció y declaró que al menos otras dos personas habían sido agredidas sexualmente por él.

En definitiva, la justicia de Garantías local deberá decidir si el imputado continúa en libertad u ordena su detención, en caso de que la fiscalía cuente con suficiente prueba de cargo.

En su declaración la víctima afirmó que el sacerdote le pedía que le enviara fotos con contenido sexual.

“Él también me mandaba fotos de bailarinas desnudas, me comentaba que se masturbaba con este tipo de fotos. Hasta que me pidió que le practicara sexo oral y hubo cosas que no fueron consentidas”, relató la presunta damnificada en la Comisaría de la Mujer, según consta en el expediente.

Además denunció que el mismo cura invitaba a dormir a la parroquia a una chica con discapacidad intelectual y que a otra joven “perteneciente al grupo de Acción Católica” de la mencionada institución “le regaló una tanga y le pidió fotos con esa prenda puesta”.

“El padre Mauro está en Bahía Blanca y su abogado (Francisco Favrat) le recomendó que espere los tiempos procesales, pero está bien y tranquilo porque de la mano de la justicia todo después saldrá a la luz. Él vive acá, en la planta alta de la parroquia”, confirmó José, amigo del denunciado y también oriundo de Brasil.

“Está suspendido hasta que se defina la situación. Una vez que se aclaren los hechos, va a volver al ministerio. Ahora el padre Mauro no quiere hacer declaraciones a la prensa, pero más adelante va a hablar”, finalizó el informante, consultado por “La Nueva.”.

El padre Juan Carlos, por su parte, ratificó los dichos del amigo de Ferreira, quien -dijo- “está tranquilo pero no se hace ver” entre los fieles.

Como consecuencia de su suspensión, el encausado no realiza “tareas presbiterales” y los otros curas de la parroquia “rezamos la misa”.

“Tenemos contacto con él; no está mal anímicamente, pero tiene sus preocupaciones”, manifestó el entrevistado.

El religioso desmintió un trascendido que indicaba que, a poco de la denuncia, el padre Mauro viajó a El Pato, partido de Berazategui, para residir en un colegio de la congregación de los padres Barnabitas.

“El padre Mauro está en Bahía y no viajó a ningún lugar. Que yo sepa ese colegio ya no existe, o por lo menos no funciona más como establecimiento educativo”, concluyó el padre Juan Carlos.

El trámite del expediente

Según explicó la abogada de la denunciante, María Fernanda Petersen, para el mes pasado se habían programado declaraciones testimoniales, aunque el doctor Favrat desistió de los testigos que habían sido propuestos por la defensora particular María Victoria Fernández, quien inicialmente patrocinó al cura.

El miércoles 8 de abril, en tanto, se hará la primera entrevista a la supuesta víctima de abuso, a cargo de psicólogos y psiquiatras de la Asesoría Pericial, en tanto que en junio se lo someterá al acusado.

“Las declaraciones que se han ido tomando en la causa son concordantes con lo que ella relató. Acá hay un relato circunstanciado y será la psicóloga quien deberá determinar que (la aparente víctima) no miente, ni fábula y está ubicada en tiempo y espacio”, dijo Petersen en otra oportunidad.

“Pero el hecho de que haya habido otras mujeres que referenciaron estas situaciones nos permite, dentro de la causa, poder acreditar otros tipos de circunstancias y tener la confianza de que se puede llegar a determinar qué es lo que pasó”, dijo Petersen.

El convencimiento de una feligresa : "Obviamente le creo a él"

Apoyo. Rosana Lucaioli, feligresa que está vinculada con la parroquia San Roque, donde actualmente reside el padre Mauro, manifestó su apoyo al cura denunciado.

Contundente. "Yo, obviamente, le creo a él”, declaró Lucaioli.

Destino. “Lo último que escuché del padre Mauro es que había viajado al colegio El Pato, de los Barnabitas", dijo la mujer, aunque esa información, como es pública en el cuerpo central de la nota, fue desmentida por otro cura de la parroquia.

Sin contacto. "Nunca pudimos comunicarnos con él porque no tiene teléfono celular”, cerró Lucaioli.

Algunos datos sobre el inicio del traumático caso

Investigación. La denuncia tomó estado público en noviembre del año pasado y la causa la inició y sigue en trámite ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14, especializada en delitos sexuales y dirigida por la fiscal Marina Lara.

Celulares. En diciembre se peritaron los celulares que se enviaron a fiscalía y también “se recibieron otras cuestiones tecnológicas” que se adjuntaron al sumario como pruebas, de acuerdo con lo que informó la abogada de la víctima, María Fernanda Petersen.