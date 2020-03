Hora, TV y formaciones: Boca debuta ante Godoy Cruz por la Copa Superliga

Boca, flamante campeón de la Superliga Argentina, vista hoy a Godoy Cruz de Mendoza en un partido válido por la fecha inicial de la Zona 1 de la Copa de Superliga, torneo en el que fue subcampeón el año pasado.



El "Xeneize" se presentará en el estadio Malvinas Argentinas, a partir de las 20 con el arbitraje del neuquino Darío Herrera, televisación de TNT Sports y a puertas cerradas, como medida precautoria para evitar la propagación del coronavirus.

El equipo que conduce Miguel Angel Russo inició el año de la mejor manera, con una serie de un empate y seis triunfos consecutivos que le sirvieron para arrebatarle la Superliga a River, su rival de toda la vida, y un rendimiento futbolístico cada vez más alto, con actuaciones de gran nivel como la del martes último por la noche cuando se floreó ante Independiente Medellín de Colombia y lo venció por 3-0 por la fase de grupos de la Copa Libertadores.





Carlos Tevez será preservado por un fuerte golpe en el tobillo y no estará presente esta noche.



Además del "Apache", tampoco estará Fabra, por haber acumulado cinco tarjetas amarillas.



Otras bajas importantes serán las de Jorman Campuzano y Villa, mientras que tampoco irá de entrada Franco Soldano.



En lugar de Tevez ingresará "Wanchope" Abila, por Fabra lo hará Emanuel Más, mientras que por Villa lo hará Agustín Obando, por Campuzano reaparecerá Iván Marcone y por Soldano, aunque en una función distinta, lo hará el cordobés Emanuel "Bebelo" Reynoso, en las variantes en relación al equipo que le ganó al DIM.



Enfrente estará Godoy Cruz, al que hace menos de 20 días goleó por 3-0 en "La Bombonera", aunque luego de esa caída y de otra que hilvanó ante Unión, mostró una mejoría en sus dos últimos partidos, con victorias sobre Vélez en Liniers y Newell's en Rosario.



El entrenador del equipo cuyano, Mario Sciacqua, no tocará el equipo que ganó en Rosario y la principal novedad estará en el banco de suplentes, ya que citó al delantero ecuatoriano Jaime Ayoví, quien no pudo debutar en su segundo ciclo en el club debido a un desgarro.

-Posibles formaciones

-Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Gabriel Carrasco, Marcelo Herrera, Danilo Ortiz y Christian Almeida; Marcelo Freites, Wilder Cartagena, Fabían Henriquez y Gabriel Alanís; Juan Brunetta y Tomás Badaloni. DT: Mario Sciacqua.

-Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emanuel Más; Iván Marcone; Eduardo Salvio, Guillermo "Pol" Fernández y Agustín Obando; Emanuel Reynoso; Ramón Abila. DT: Miguel Angel Russo.

-Arbitro: Darío Herrera.

-Cancha: Malvinas Argentinas, de Mendoza.

-Hora de inicio: 20.00

-TV: TNT Sports.