Yamil, la bahiense varada en Roma por el coronavirus

Por Belén Uriarte / buriarte@lanueva.com

Yamil Micaela Fernández tiene 26 años, nació en Bahía Blanca, es periodista y hace 15 días viajó a Europa para probar suerte, haciendo provecho de su ciudadanía italiana.

Su destino era Malta, un archipiélago del Mediterráneo ubicado entre Sicilia y la costa de África del Norte. Pero antes de meterse de lleno en la búsqueda laboral recorrió numerosos lugares turísticos como Dublín, Barcelona y Roma.

Desde Roma sacó su pasaje para Malta. Y cuando todo parecía concretarse según sus planes, desde la compañía aérea le indicaron que el vuelo que debía tomar este miércoles en el aeropuerto Fiumicino había sido cancelado por el coronavirus, que mantiene en vilo al mundo entero.

—Pude sacar otro a Londres desde el aeropuerto Ciampino (el único que les está permitiendo comprar) para después ir a Malta, pero no sé si me van a dejar tomarlo: acá, si estuviste en Roma no te quieren aceptar en ningún lado —asegura la bahiense desde un hostel que ya avisó a sus huéspedes que próximamente cerrará sus puertas.

Casi todo está cerrado.

—El gobierno italiano lanzó un dictamen poniendo en cuarentena todo Roma y eso causó una tremenda alerta. Hasta el lunes era todo normal; este martes se convirtió todo en una locura.

Yamil cuenta que hay una disposición que impide estar a menos de un metro de otra persona: en los bares te tenés que sentar lejos del resto y todos los locales tienen que cerrar a las seis de la tarde para no ser multados. Las calles se ven desiertas. El Gobierno pide que la gente no salga y la gente, en total estado de pánico, acepta sin cuestionamientos. Incluso el transporte público se pasea en soledad por las calles de Roma: los pocos que se animan a subir lo hacen por la puerta trasera, sin pagar boleto y a metros del chofer, que está protegido de los pasajeros con una cadena divisoria.

La joven de Bahía, que vivió unos años en Buenos Aires y ahora comparte el hostel con otros argentinos, asegura que están todos en la misma, queriendo escapar de la capital italiana. Algunos manifiestan miedo de no poder regresar a la Argentina por un mes, otros le temen a esa extraña familia de virus: la bahiense, en cambio, solo implora poder continuar el viaje.

—Mi familia y mis amigos están muy preocupados, pero yo les digo que no tengo miedo: para mí es una gripe más, no me preocupa eso; me preocupa la situación de tener que estar encerrada mucho tiempo sin poder buscar un trabajo.

Italia, complicada

Según publicó El País este martes, Italia supera los 10.000 contagiados y los 630 muertos, situación que causa preocupación mundial.

Ayer, Aerolíneas Argentinas canceló vuelos a Roma, Miami y Orlando por el coronavirus. Vale recordar que el primer argentino contagiado estuvo en ese país europeo.