Olimpo va por la tercera victoria, para acercarse más a la clasificación

“No estamos en condiciones de mirar más allá del rival de turno. El único objetivo que tenemos es el partido del domingo (por hoy) y hay que ganar para seguir convenciéndonos de que agarramos el camino correcto”.

Alejandro Abaurre, el DT de Olimpo, está tan ilusionado como sus jugadores. El aurinegro va por la tercera victoria consecutiva, la que le puede llegar a hacer cambiar el foco de la situación, porque otro éxito le permitirá quedar a tiro del lote de los 6 elencos que hoy estarían clasificando a la siguiente instancia de este tenso y equilibrado torneo Federal A 2019-2020.

Otra vez en cancha de Libertad (el estadio Carminatti cumplirá su segundo partido de clausura), la escuadra olimpiense esperará a Ferro de General Pico, por la fecha 21 del Grupo 2.

El cotejo comenzará a las 17, se disputará a puertas cerradas (sólo podrán ingresar dirigentes inscriptos en una planilla previa y periodistas debidamente acreditados) y será dirigido por el árbitro santafesino Nahuel Maximiliano Viñas, quien hara su debut pitando en esta Zona Sur (dirigíó 7 de la norte).

Después de caer en el clásico frente a Villa Mitre, Olimpo resucitó con la llegada del “Cachorro” Abaurre, quien con mensaje simple y una propuesta práctica, consiguió lo que muy pocos creían que iba a suceder: el equipo se identifica con una idea, gusta y golea.

Lo del aurinegro tiene doble o triple mérito. Tras el traspié en El Fortín, superó 3-0 al líder Deportivo Maipú y hace siete días, en el sintético de La Visera rionegrina, vapuleó 5-0 a Cipolletti.

No recibió goles y el equipo propone, es intenso, audaz y peligroso. Por eso el entrenador decidió no hacer cambios y plantará en el campo el mismo once que viene de triunfar en tierras sureñas.

Al banco: Pablo Fernández, Guillermo Pfund, Iván Furios, Gustavo Mendoza, Lucas Salas, Matías Mayer y Diego Ledesma.

El resto

*Ayer

+ Dep. Madryn 1 - 0 Sp. Peñarol SJ.

*Hoy

+ Olimpo - Ferro de Pico.

+ Sansinena - Dep. Maipú.

+ Huracán LH - Cipolletti.

+ Desamparados SJ - Camioneros.

+ Juv. Unida SL - Círculo Deportivo.

Posiciones

Así está la tabla

1º) Dep. Maipú, 34 puntos.

2º) Villa Mitre, 32.

3º) Huracán LH, 32.

4º) Dep. Madryn, 30.

5º) Ferro GP, 29.

6º) Sansinena, 26.

7º) Camioneros, 25.

8º) Juv. Unida SL, 24.

9º) Cipolletti, 23.

10º) Estudiantes SL, 22.

11º) Olimpo, 21.

12º) Círculo Deportivo, 21.

13º) Desamparados SJ, 20.

14º) Sp. Peñarol SJ, 19.

15º) Sol de Mayo, 16.

Las formaciones

Olimpo: Guido Villar; Maxi Méndez, Nicolás Capraro, Martín Ferreyra, Nicolás Benavídez; Lucas Argüello; Nicolás López Macri, Franco Lefiñir, David Vega; Brian Guille y Axel Rodríguez. DT: A. Abaurre.

Ferro GP: Francisco Del Riego; Marcos Quiroz, Pablo Agüero, Christian Cepeda, Enzo Martínez o Gastón Sánchez; Sebastián González, César Cocchi, Joaquín Vivani, Cristian Canuhé; Nicolás Servetto y Santiago Auteri. DT: Mauricio Giganti.

Arbitro. Nahuel Viñas.

Cancha. Libertad.

Hora. 17.

TV. Noticias de Olimpo streaming (noticiasdeolimpo.com).