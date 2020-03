La cifra del derrumbe comercial, estudian poner otro tren a Bahía y habrá que dejar el auto guardado

--¿Buen día Juan María. No me vas a negar que estás un poco asustado. Mirá si se les soplamos el campeonato...

—No hay chances de que se nos escape porque ustedes son nuestros rivales y siempre arrugan.

—Veo que el nerviosismo te pone agresivo, así que mejor cambiemos de tema y hablemos de otras cosas. Parece que tendremos unos días más de verano

--Así dicen, pero ojalá que llegue de una vez por todas al comercio. La falta de guita en los bolsillos de la gente se nota cada vez más y si querés tengo algunas cifras que grafican la preocupante caída de la actividad en Bahía.

--Uhh... veo que ya te metiste de entrada en los temas más duros. Dale, te sigo.

--Me acaban de pasar la caída de la recaudación municipal por Seguridad e Higiene de los seis meses que van entre agosto del año pasado y enero último. Si lo comparamos con el primer semestre de 2019 cayó ni más ni menos que el 15 por ciento.

--Es una cifra muy alta si se tiene en cuenta que Bahía siempre tuvo un comportamiento ejemplar en el paso de tasas.

--Exacto. En el primer semestre de 2019 la recaudación de esa tasa crecía al 52 % interanual respecto del mismo período de 2018. En el segundo se cayó 15 puntos y el crecimiento fue del 37 %. En resumen durante todo 2019 se recaudó un 43 % más con relación a 2018, pero es notoria la caída en el segundo semestre.

--¿Habrá que revisar las metas fiscales para este año?

--Tanto no me adelantaron, pero el tema es serio. Algunos comerciantes de los grandes me dijeron que en febrero están un 30% debajo de las estimaciones que habían hecho. Por suerte salieron algunos créditos del Nación y del Provincia al 29 % que ayudan a matar el descubierto.

--Bueno, por el panorama que trajiste me da cosa preguntarte por la apertura de algún comercio...

--Siempre algo tengo. En dos meses vuelve a instalarse en Bahía una concesionaria de una marca surcoreana. El emprendimiento está sobre la rotonda de Cabrera y Alfonsín y pertenece al mismo empresario que meses atrás abrió en ese sector otra de la marca alemana de los anillos.

--Bueno, algo es algo. Donde siempre noto bastante actividad es la construcción de edificios.

--Sí, cada vez hay más proyectos en marcha o presentados. La avenida Alem y zonas aledañas son un ejemplo claro.

--El otro día pasé por la esquina de Dorrego y General Paz y la primera etapa del complejo Cronos parece muy avanzada.

--Sí, ya se produjo su inauguración después de haber superado varias penurias económicas. Me comentaron que hay ocupados bastantes departamentos y en cuanto a los locales hay demanda y se confirmó la apertura de un establecimiento gastronómico de reconocida trayectoria y de una prepaga que se tiene mucha “fe”. Pablito dijo que espera a mitad de año comenzar al menos con la primera de las dos torres de 25 pisos.

--No dudo de su optimismo, pero la segunda tiene acceso por el sector de las vías ferroviarias donde la Muni prevé realizar la avenida del Bicentenario, uniendo las calles Belgrano y Brandsen. Por lo que sé esto hoy es un imposible, ya sea por los recursos necesarios como por el tiempo que llevará obtener esas tierras por parte del ferrocarril.

--Aprovechando que sacaste el tema del ferro. ¿Se sabe algo del regreso de los trenes a Buenos Aires por la vía Pringles, pasando por Sierra?

--Lamento decepcionarte. Por ahora nada, pero sí te puedo adelantar que Trenes Argentinos está evaluando muy seriamente poner una formación más entre Bahía y Constitución para subir de tres a cuatro los servicios semanales. Ojalá esto se concrete porque no hay dudas de que falta un tren más.

--Bien por el tren. Parece que con un muy buen servicio y a un costo accesible se compensa enormemente las mayores horas de viaje frente a otros medios de transporte. ¿Pasamos a otro tema?

--Una buena, la licitación de las obras en el Teatro Municipal se hará a mediados de este mes.

--¿Hay interesados?

--Inicialmente eran seis empresas y ahora una más compró los pliegos.

--Por fin. ¿Qué más tenés?

--Te conseguí mayores datos y el proyecto de la ya famosa ciclovía que irá por el centro de calle Sarmiento, entre Fortaleza Protectora y Napostá.

--Dale. Espero que hayan medido bien el ancho de la calle para no generar mayores inconvenientes al tránsito vehicular. ¿No consideraron hacerla por Rodríguez?

--Yo te diría que te vayas haciendo a la idea de que todo lo que venga afectará la fluidez del tránsito, sobre todo en el microcentro, porque la idea es ir sacando los autos de la zona central de la ciudad. Pero efectivamente, te conseguí las medidas. En el tramo Fortaleza –Cerrito mide 17 metros de cordón a cordón, algo que para los proyectistas está bastante bien para dejar ambos estacionamientos y cuatro carriles para automotores. Luego hacia la avenida Napostá–Urquiza se angosta a 15 metros pero en ese sector no hay estacionamiento así que estaría ok.

--Parece que no sólo en Bahía habrá que ir dejando el auto guardado, y no sólo por lo que cuesta mantenerlo y estacionar.

--Sí, acabo de leer que en Monte Hermoso se vienen los parquímetros y más peatonales, una medida que seguramente también dará que hablar pero que no tiene marcha atrás. Allí habrá que estacionar lejos de la playa o si te subís al auto rumbear para alguna playa lejana.

--O bien pagar.

--Sí claro, lo que constituye otro golpe para el turismo gasolero, pero realmente el balneario tuvo una temporada espectacular, con alquileres a pleno.

--Todavía no me dijiste nada de la polémica que se armó por el regreso del hipódromo del club Argentino.

--Y si... los proteccionistas pusieron el grito en el cielo por el muy posible regreso de las carreras cuadreras a partir del mes próximo. Con relación a esto sólo te puedo decir que su habilitación no depende de la Muni sino del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia. Esto es por ley 13253 de 2005 y su decreto reglamentario 2854.

--Ya que estamos hablando de la Provincia. Explicame por qué recién a 20 días de los incidentes entre los hinchas, y casi de manera repentina, el ministro Sergio Berni desembarcó en Bahía.

--Suena raro. Pareciera que estaban esperando un detonante para remover a la cúpula policial y eso se dio el jueves a la mañana, en la mesa de Panorama, por LU2, cuando los padres de Emanuel Castillo volvieron a cargar las tintas contra los responsables del operativo previo al partido entre Villa Mitre y Olimpo.

--¿Vos decís que el ministro se movió por un impulso?

--No lo sé. Lo que me aseguran es que las declaraciones de Ariel Castillo, y de su mujer Patricia, replicadas en lanueva.com, no le cayeron bien a Berni y por eso decidió poner proa en persona hacia nuestra ciudad.

--Claro, porque me imagino que ese tipo de viajes cuentan con otro protocolo o anuncio de parte del ministerio, no son así de improvisados, por decirlo de alguna manera.

--Tal cual. Y, volviendo a lo que decías anteriormente, tampoco se explicaría por qué esta decisión se da tanto tiempo después del hecho, cuando ya se habían registrado varios movimientos de comisarios.

--Y otro dato que relaciona todo es que una de las actividades de la agenda de Berni el viernes fue visitar a la familia del hincha de Olimpo en su casa.

--Dos más dos... ¿y el componente político?

--No lo descarto. Hay que recordar que el comisario Gustavo Berdini fue impulsado al cargo por el intendente Héctor Gay y el propio uniformado dio a entender en más de una ocasión que durante el gobierno de María Eugenia Vidal existiría una mayor proactividad en la lucha contra el crimen.

--¿Y qué opinan en la Muni de todo esto?

--Por lo que sé la veían venir. Y te digo esto por la decisión de la Provincia de retomar sus funciones como responsable de la seguridad. Eso ya se lo habían anticipado al intendente y quizás por eso pasó la secretaría de Seguridad a subsecretaría.

--¿Te llegó el rumor sobre la inminente designación de un super comisario que coordine todas las comisarías locales?

--Sí, me dicen que el jefe comunal fue invitado el martes a una reunión en La Plata para analizar el tema. No sé si le pedirán que proponga algún nombre o ya hay un candidato puesto y se lo comunicarán. Veremos. Igual te traje una perlita que tiene que ver con la Muni y Villa Mitre.

--Dale, avanti.

--En los próximos días enviarán al Concejo un proyecto eximiendo del pago de tasas, por algunos meses, a aquellos comerciantes que fueron víctimas de destrozos durante la batalla campal entre hinchas de la Villa y del aurinegro.

--¿Cuántos son?

--Unos nueve porque esto es sólo para quienes estén al día con el pago de tasas municipales.

--Ok. Te cambio de tema. Qué revuelo causó entre los médicos el controvertido veredicto de los jurados civiles en la causa del 911...

--Pareciera que nadie quedó conforme, a excepción del operador Juan Manuel Sánchez, que para muchos la sacó muy barata con la culpabilidad, solamente, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

--En contrapartida, los médicos, con rasgos corporativistas, salieron en defensa de la doctora María Renata Pierini Lerner, quien llevó la peor parte de la consideración de los jueces legos. A todo esto, ¿cómo es el procedimiento? porque son considerados culpables pero no tienen pena...

--Exacto. La pena la tiene que fijar el juez técnico, en este caso la doctora Claudia Fortunati, luego de la audiencia de cesura en la cual las partes (fiscal y defensores) plantean sus posturas en ese sentido. Esa audiencia ya tendría fecha: sería el jueves 12 de marzo.

--¿Y la pena puede ser de prisión?

--Como poder ser, puede ser, al menos en el caso de la médica, aunque seguramente recibirán ambos una sanción en suspenso, es decir que no irán a la cárcel y tendrán que cumplir reglas de conducta.

--¿Y qué repercusiones hubo en los tribunales sobre el veredicto?

--Mirá, el juicio por jurados genera, como otros temas, una fuerte “grieta” entre los operadores judiciales: los que están a favor y en contra del sistema. Estos últimos vuelven a hablar por lo bajo de la necesidad de reformas. Y a propósito de jurados, te comento otro datito: hay otra causa de resonancia que se va a resolver por esa vía.

--¿Cuál?

--La de la venta de drogas en fiestas electrónicas, que derivaron en un allanamiento al boliche Chocolate.

--Sí, recuerdo que en el operativo, a fines de 2018, secuestraron en el auto de uno de los acusados, en la puerta de la disco, como 15 mil dólares y también pesos...

--Exacto. En ese caso los 5 imputados, Joel Márquez, Gian Camaño Fritz, Juan Mancisidor, Jonathan Correa y Milton Marcos, aceptaron ser juzgados por pares.

--Che. ¿Acá se armó revuelo por el recorte a las jubilaciones de los jueces?

--En principio esta ley será para la Justicia Federal, pero obviamente existe temor en los magistrados provinciales y muchos están que vuelan porque a muchos les vienen descontando, hace 35 años, unos 25 mil pesos mensuales.

--Antes que nos vayamos, no me dijiste nada del inicio del dragado en el canal principal.

--Finalmente la obra de mantenimiento de la profundidad está a pleno luego de una ardua polémica licitatoria. Una cuestión menos para que el puerto siga funcionando a pleno y llegue tranquilo a la Fiesta del Camarón y el Langostino que este año, como se anunció, será con entrada libre y gratuita.

--Allí estaremos, pero ahora levantemos campamento que hoy me toca prender el fuego. Esta vez pago yo.

--Dale, nos vemos el próximo domingo.