Las fuentes de la ciudad buscan recuperar su uso

En una decisión por demás interesante, la Municipalidad realizará, a través de la secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, un análisis puntual de la situación de cada una de las fuentes existentes en la ciudad.

Si bien pareciera un hecho menor, resulta de alguna manera desalentador advertir que la mayoría de las fuentes locales, ubicadas en plazas, parques y paseos, se encuentran en completo abandono y desuso, a partir de la salida de operatividad de sus instalaciones.

Es que estas obras, más allá de estar pensadas para ser parte del ornato de los espacios verdes y públicos, se resuelven a partir de una cuidadosa instalación hidráulica, compuesta por cañerías, bombas, grifos y depósitos.

Cuando la misma no está bien diseñada, deja de funcionar. La fuente se convierte entonces en un lugar abandonado, sin el agua, que es su elemento protagonista, y muchas veces en un estanque con agua que rápidamente se pone en mal estado y junta suciedad.

Es el caso de las existentes en el parque de Mayo, en el parque Independencia, en la plaza Rivadavia, en el Paseo de las Esculturas, entre otras dispersas en diferentes espacios.

La imagen que genera esta situación es por demás inadecuada para los paseos, porque da la impresión de un desinterés por los elementos públicos, así como una desidia y un abandono que no se condice con una ciudad que se ocupa de esos espacios a los que concurren miles de personas.

Por eso es interesante esta decisión de hacer un primer relevamiento del estado de situación de cada fuente, de modo de establecer las causas de su falta de funcionamiento y establecer las obras necesarias de adecuación.

Quienes visitan ciudades de otras partes del planeta advierten con claridad que las fuentes se mantienen en buen estado, con agua limpia, que circula y aporta un elemento distintivo.

Vale decir que no se trata de una meta imposible sino de un trabajo que exige realizar la instalación adecuada para su operatividad, que permita recircular el agua y su renovación periódica.

Hacerlo es parte del cuidado y del mantenimiento de cada espacio público.