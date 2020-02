¡Todo listo! Se inició la cuenta regresiva para el renacimiento del “Ezequiel Crisol”

Por Tomás Arribas - tarribas@lanueva.com

(Nota de la edición impresa)

“El pasado es historia pura. La realidad es que hoy el autódromo está a muy pocos días de reinaugurarse y con un futuro enorme”.

Así concluyó el discurso de Hugo Paoletti, mandamás de Apat, en la conferencia de prensa desarrollada en la Municipalidad de Bahía Blanca el pasado jueves, en la que se oficializó la apertura del campeonato 2020 de Turismo Nacional en nuestra ciudad el próximo 23 de febrero.

Entre la melancolía, el inevitable dolor del pasado y el auspicioso presente, esa sintética frase grafica con precisión la realidad actual del Ezequiel Crisol de Aldea Romana, el cual reabrirá sus puertas tras casi 10 años de silencio...

La novela que envolvió al autódromo durante los últimos 10 años, no vale la pena recordarla.

Como atinadamente remarca Hugo, la promisoria actualidad deportiva mecánica nos obliga a mirar hacia adelante y reconocer que, gracias fundamentalmente a un grupo inversor privado, un auto de carreras volverá a acelerar a fondo en Bahía Blanca; escenario de épicas batallas y cuna de grandes talentos.

Concluida la conferencia de prensa, encabezada el intendente comunal Héctor Gay, los representantes de ACAS Consultores, el propio Paoletti, Miguel Aolita, titular de Asociación Empleados de Comercio, y Sebastián Pérez, piloto local de la Clase 2, se inició la cuenta regresiva para el renacimiento del automovilismo bahiense.

“Nos pone contentos”

La máxima autoridad gubernamental bahiense, Héctor Gay, encargado de tomar la posta en la ronda testimonial (alguna vez periodista deportivo automovilístico), reconoció el esfuerzo y el trabajo de las distintas partes involucradas, las cuales hoy hicieron posible la concreción del viejo anhelo del recordado Ezequiel Crisol.

“Demás está decir que hoy (por el jueves) es un día muy importante. Estamos muy contentos de lo que surge a partir de este momento. Hubo mucha gente que trabajó desde la iniciativa privada, lo cual nos pone muy contentos. Gracias a ellos, hoy tenemos esta realidad: un autódromo a la altura de lo que la ciudad necesita; una ciudad muy fierrera, sin lugar a dudas, que está por vivir un fin de semana muy especial”, destacó Gay.



Al tiempo que agregó: “Recuerdo cuando comenzamos la primera gestión haber sostenido reuniones con Miguel (Aolita), porque había que encontrarle una solución a aquello inconcluso y que, desde el punto de vista legal, era muy complejo resolver (NdR: la ruptura de la concesión con la Municipalidad). Se trabajó con abogados y se sacó adelante una situación compleja”.

“Detrás de esta enorme obra hay orgullo, camiseta bahiense, pasión por el automovilismo y, por sobre todo, trabajo en equipo. También hubo obstáculos, pero se han ido superando”, cerró.

"Hay que felicitarlos"

Dicho por los representantes de ACAS Consultores, el rol que cumplió Hugo Paoletti en la concreción de la obra fue esencial.

Como mandamás de una de las divisionales más prestigiosas del país, y guiado por el “capricho” de querer reinaugurar como sea el circuito con su amada categoría, aportó todo su conocimiento en la materia para guiar de manera acorde y consciente cada uno de los trabajos.

“Con Gustavo (Altuna) y Adrián (Saschrgorodsky), las caras visibles de todo este proyecto, vengo hablando desde hace más de dos años, ya que los he tratado de aconsejar dentro de la experiencia que uno ha juntado recorriendo tantos autódromos, procurando acortarles el camino y sugiriendo que se rodeen de gente idónea para la construcción”, contó.

La verdad es un trabajo en equipo que hay que felicitar, porque bahía blanca es una ciudad muy fierrera y la verdad lo necesitaba. Nosotros vinimos a correr acá hasta 2010, 8 años consecutivos haciendo el coronación, y la última vez fue récord de convocatoria de público; nos dolió mucho perder esta plaza. Pero todo eso es historia, la realidad es que hoy el autódromo está a muy pocos días de reinaugurarse y con un futuro enorme, no solo para el TN. Simplemente tenemos el honor y orgullo de reiunagurar la obra y recuperar esta gran plaza.

“Este es el comienzo”

Con el orgullo propio de quien cumplió un proyecto ambicioso, Adrián Saschrgorodsky, uno de los titulares de ACAS Consultores, dedicó los primeros minutos de su discurso a fundirse en agradecimientos.

“No puedo dejar de agradecer a todos los que ayudaron y confiaron en esto. Pero quiero puntualizar además el apoyo de Hugo Paoletti, porque fue nuestro referente y acompañante para convertir esto en sede de una de las categorías que, para nosotros, es de las más importantes del país. El 23 de febrero no tengo dudas que el TN dará un gran espectáculo”, admitió.

“Este es el comienzo. Queremos que Bahía Blanca recupere una plaza automovilística que siempre supo tener jerarquía y llevarla a su máxima expresión; incorporándole también otras modalidades, no solo automovilismo. También hay que permitir que este espacio sea un lugar de entretenimiento para la comunidad bahiense, con ciclismo, pedestrismo y otras manifestaciones deportivas de puertas abiertas para todos”, remarcó.

"Se logró el objetivo"

Tras la partida de Don Ezequiel Crisol, Miguel Aolita fue el encargado de tomar la posta en la temática autódromo, por pedido expreso del recordado dirigente de Asociación Empleados de Comercio.

Luego del frustrado primer proyecto de comienzo de década, historia que aún recordamos con dejo de tristeza e impotencia, Aolita se abocó a la difícil tarea de afrontar la vía legal para recuperar la titularidad del terreno donde hoy luce el flamante nuevo circuito.

“Recuerdo cuando asumió Héctor y la primera reunión que mantuvimos, justamente se trató este tema y él expresó no tener dinero para aportar, pero sí el personal y toda la predisposición para destrabar la situación compleja de entonces (consesión de 25 años a la Municipalidad). Yo sostenía que había que conjugar la participación público/privada: el estado, una institución intermedia, un grupo inversor y todos los que se puedan sumar. ”, rememoró Aolita.

“Gracias a la buena predisposición y colaboración de todos, quedó demostrado que en Bahía Blanca se pudo congeniar que trabajando de forma conjunta se logró un objetivo para la ciudad”, agregó.

"Más de lo pensado"

Digamos que de las dos principales cabezas de ACAS Consultores, Gustavo Altuna es el más efusivo a la hora de expresar sus sensaciones.

“Nos llevó más de lo pensado. Si sabíamos que nos iba a demandar tanto no sé si lo encarábamos”, broméo Gustavo ni bien se apropió del micrófono, ratificando lo expuesto en el párrafo anterior.

“Como lo hizo Adrián (Saschrgorodsky), me gustaría agradecer a todos los que aportaron su grano de arena y que confiaron en esto. Entendemos que errores vamos a tener, por supuesto, como le ocurre a cualquiera, pero la mala opinión, el mal gesto y remarcar siempre lo que falta, son cosas que destruyen y que no sirven en este momento. Esas cosas las mejoramos entre todos, hay que mirar el proyecto en sí”, reflexionó.

"Nos hubiese gustado inaugurar el autódromo con algo más chico. Pero Paoletti expresó su deseo de correr y acá estamos".

Exponente local

"Como piloto y apasionado del deporte motor, les agradezco y felicito a todas las personas que hicieron posible este proyecto. Después de tantos años sin autódromo, creíamos que no se iba a recuperar más y que estábamos cada vez más lejos. Pero hoy (por el jueves) estar presentando la fecha del TN parece algo increíble. Estamos muy emocionados por eso", expresó el piloto local Sebastián Pérez, uno de los máximos exponentes bahienses en la categoría.

En duda

Si bien pintará el N°4 en la presente temporada de la Clase 2 del TN, siendo en consecuencia uno de los principales animadores de la misma, Seba no confirmó su participación completa en el certamen, producto de la falta de presupuesto.

¿Vuelve Vallasciani?

"Depende del presupuesto, pero tengo muchas ganas. El auto está muy avanzado", contó Leandro Vallasciani, campeón 2008 de la Clase 2, sobre un posible retorno a la especialidad.