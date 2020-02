Contó que le robaron en su casa y que la policía lo amenazó cuando hizo la denuncia

Un hombre denunció que delincuentes ingresaron en las últimas horas a su casa de República Siria al 2.100 y se llevaron gran cantidad de artículos electrónicos.

Según contó el propietario Aníbal Naumovitch por LU2, se trata del segundo robo que sufre en un año.

"Entraron por la ventana del fondo y se llevaron todo lo que se podían llevar, menos los televisores", dijo el dueño.

De acuerdo con lo detallado, le robaron cuatro notebooks, dos tablets, dos netbooks, una filmadora, parlantes y otros elementos personales, como anillos.

"Todo tiene un valor de más de 250 mil pesos", indicó el damnificado, quien lamentó que entre esos elementos había información sobre los 12 años de su empresa.

"Hace días robaron a 50 metros de mi casa: la zona está complicada, nunca pasa un patrullero", se quejó Naumovitch, al tiempo que denunció malos tratos en la comisaría Séptima, donde radicó la denuncia.

"Reconozco que estaba ofuscado cuando fui a hacer la denuncia, pero me dijeron que tenía que esperar porque tenían 'cosas más importantes que hacer'. Una policía, que no me quiso decir el nombre, me salió a patotear, me enfrentó cara a cara, me amenazó diciéndome que no sabía lo que me podía pasar. Quise averiguar el nombre en la Departamental para hacer la denuncia y tampoco me quisieron decir el nombre. Ahora voy a terminar ampliando la denuncia en Fiscalía y voy a dejar asentado que si me pasa algo a mí o a mi familia ya saben por dónde empezar", advirtió el dueño de la casa donde se registró el robo.

Y luego añadió: "Nadie investiga nada, entran y salen de la cárcel, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿armarme? Cuando llegué no sabía si el tipo estaba adentro".