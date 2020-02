Kicillof sobre la deuda: "Si no nos dejan crecer, no vamos a poder pagar nunca"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que si la provincia se ve impedida de crecer por sus vencimientos de deuda, no podrá "nunca" afrontar los pagos para cumplir en tiempo y forma con los acreedores.

"El punto central de la cuestión es comprender y recordar por qué estamos acá. Yo asumí hace un mes y algo y me encontré con que este año, y los siguientes hay una cantidad de vencimientos de deuda infernal", dijo el mandatario bonaerense.

Precisó en ese sentido que sólo este año hay vencimientos por el equivalente a más de 3.000 millones de dólares: "Es un montón de plata que la provincia no tiene, porque dejaron una situación muy complicada en la caja".

"Hay que ir llevando esta cuestión de la deuda, buscándole una solución, sin por eso como pasaba antes no arreglar las escuelas, o que sigan fundiendo los negocios, las pequeñas y medianas empresas, que la gente no pueda irse de vacaciones porque suben las tarifas", afirmó Kicillof.

En declaraciones al canal Telefe, consideró que en la actualidad su gobierno ya no tiene que "llorar por la leche derramada ni apuntar a los culpables" del incremento en la deuda, sino "tratar de solucionarlo".

"Les pedimos a los bonistas que esperaran a que avanzara un poco el trabajo que está haciendo (el ministro de Economía) Martín Guzman en la Nación, y tuvimos una respuesta espantosa", se quejó Kicillof.

El mandatario destacó el trabajo que está haciendo Guzmán para resolver la crisis de deuda, porque "todos saben cómo dejaron la situación, con vencimientos impagables".

"Si no nos dejan crecer, si no hay economía, si la gente no puede producir, si no se exporta, no vamos a poder pagar nunca", avisó el gobernador del mayor distrito subnacional de la Argentina y agregó: "Lo que está haciendo el ministro Guzmán me parece muy bien".

Kicillof pidió volver a ver el video en el que el expresidente Mauricio Macri explica que él sabía concretamente y le decía a sus funcionarios que frenaran la estrategia de deuda porque si el mercado dejaba de darle dinero al país, todo se podía ir "a la mierda".

"Y pasó eso. Toda una cosa espantosa, una gran mentira para afuera y para adentro. Ahora hay que decir la verdad de lo que pasa y es que endeudaron al país", sostuvo el mandatario bonaerense. (NA)