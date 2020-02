Se llevaron la recaudación de la estación de Láinez: es el tercer robo del año

La estación de servicio ubicada en la esquina de Provincia Unidas y Láinez sufrió el tercer robo en lo que va del año.

En esta oportunidad, según denunciaron, sobre la 1.20 de la mañana una persona ingresó, avanzó sobre el playero Nahuel Toro y se llevó toda la recaudación.

"Este chico siente que ladran los perros y cuando va a cerrar la puerta, que estaba sin llave, entra un muchacho a punta de arma, le dice que se quede quieto, agarra el mueblecito, le pide la plata y cuando se está yendo lo hace tirar al piso", relató Marcelo, un compañero de Nahuel, por LU2.

El 8 de enero pasado, la misma estación fue noticia porque tras el robo, el ladrón le dio un abrazo al playero y le dijo "estoy re duro, me siento re zarpado".

"Por lo visto, conocía el funcionamiento de la Estación porque no le pidió la plata sino que fue directamente a la caja. Y cuando lo hace tirar al piso le tiró un culatazo, pero no llegó a pegarle. Por suerte no pasó a mayores, no recibió golpes", añadió.

"En enero tuvimos dos robos y por eso cambiamos el personal; el chico que estaba a la noche quiso cambiar (el turno) porque nos dijo que tiene una hija y que no es nada lindo que una persona te apunte con un arma", sostuvo Marcelo.

"Nos queda impotencia -continuó- porque no se puede hacer nada. Vienen, te apuntan con un arma y lo único que podés hacer es quedarte quieto porque no sabés si está cargada y si te va a tirar".

"Cerramos con llave y tenemos el pulsador a mano, pero de nada sirvió porque el muchacho vino y se llevó la plata. Uno busca cuidarse porque la plata va y viene y si bien es un trabajo por mí llevate todo y no me hagás nada".

"El chico me dijo que cinco minutos antes la policía estuvo tomando mate con policías, así que seguramente este muchacho estaba esperando acá atrás que se vaya el móvil", completó.