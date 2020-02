Básquetbol de Brasil: el bahiense Lucas Faggiano fue la figura en el triunfo de Baurú

El bahiense Lucas Faggiano cumplió esta mañana un muy buen partido, con 24 puntos, en la victoria que su equipo, Baurú, obtuvo como visitante de Paulistano, por 93-88, en partido válido por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol de Brasil (NBB)



El base, de 30 años, encestó 6-8 en dobles, 3-4 en triples y 3-3 en libres en los 36 minutos que permaneció en el rectángulo de juego del gimnasio Antonio Prado Junior.



El ex jugador de San Lorenzo, Boca Juniors y San Martín de Corrientes completó su buena labor con la entrega de 7 asistencias, la captura de tres rebotes y el recupero de un balón.



De este modo, Faggiano quedó a apenas tres puntos de su récord personal de 27 tantos, alcanzado en noviembre pasado en un compromiso ante Sao José. Los promedios del oriundo de Bahía Blanca para esta temporada son de 14,3 puntos; 5,2 asistencias y 2,9 rebotes por partido.



En Paulistano, en tanto, el escolta dominicano Gelvis Solano (ex Echague de Paraná y Olímpico de La Banda) acumuló 15 tantos, 4 rebotes, 4 asistencias y 4 robos en 32 minutos.



En un cotejo jugado anoche, Río Claro, con 16 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias del escolta santiagueño Enzo Ruiz (ex Quilmes de Mar del Plata), le ganó a Basquete Cearense, por 86-79. En el quinteto ganador también tuvo rodaje el base cordobés Juan Pablo Figueroa (ex Atenas), con una planilla que contempló 8 tantos, 10 asistencias y 3 rebotes.