Los regantes del Colorado piden bajar los costos de Corfo y no pagar el canon

Hernán Guercio / Enviado especial

En medio de una crisis extrema, de la que prácticamente no hay registros, los productores regantes del sur de Villarino y norte de Patagones reclaman que la provincia de Buenos Aires los exima del pago del canon de riego por el transcurso de un año, de manera que ellos puedan reinvertir ese dinero en la mejora del sistema secundario de regadío.

Además, piden que el Consorcio de Fomento del Valle Bonaerense del río Colorado realice una plan de adecuación de su estructura y una adecuación de costos para mejorar su funcionamiento.

En caso que estas demandas no se escuchen, advierten, serán muchos los productores que quedarán en el camino y no puedan comenzar a trabajar en agosto, cuando se reabra la temporada de riego.

“Tenemos que tener en cuenta que de los 1.350 productores de esta región, el 50% tiene menos de 100 hectáreas, con hasta 50 hectáreas de concesión de riego -señaló el presidente del Consorcio Hidráulico del río Colorado, Luciano Príncipe-. Si estos chacareros no pueden regar, lo más probable es que en el transcurso de un año desaparezcan”.

Por eso, en medio de una crisis hídrica que este año parece ser terminal por la poca agua que llegará desde el dique Casa de Piedra en los próximos meses, se reclama que los productores queden exentos del pago del canon. Además, se pidió la conformación de una suerte de fondo rotatorio para la concreción de tareas de impermeabilización y revestimiento de canales secundarios.

“Hoy prevemos que si no se riega en el transcurso de un año, muchos productores chicos van a terminar cayéndose. Sabemos que muchos se han ido a otras zonas de riego, como Idevi, Conesa y el Valle Medio. Queremos que la gente se quede acá, pero tampoco la podemos retener al no tener asegurado el agua”, explicó.





Luciano Príncipe



“Por su parte, al productor dueño de campo que tiene que quedarse en la zona, le va a ser extremadamente difícil continuar en el sistema”, agregó.

Príncipe señaló que es necesario encontrar soluciones y pronto, porque los tiempos apremian. Sin ir más lejos, el próximo 22 de marzo se cortará el riego en esta zona para tratar de almacenar agua en el dique Casa de Piedra. Históricamente, esto ocurría en los primeros días de mayo. Sin embargo, explicó que es una medida de urgencia que también traerá varias complicaciones.

“El corte más extenso es un paliativo para tratar de recuperar un poco el nivel del dique. Pero cortando casi dos meses antes el agua, también se dejarán de hacer un montón de trabajos, como los cultivos de cebolla temprana; se perderán los riegos que el productor aprovecha para hacer la presiembra de cosecha fina y pastoreos, y no estarán los riegos de las pasturas para entrar en el invierno con humedad y ser sustentable.

“Realmente, nos crea un gran problema”, reconoció.

Temen que continúe la pérdida de superficie

El titular del Consorcio Hidráulico del río Colorado advirtió a "La Nueva."que es necesario un canon de al menos 0,35 litros por segundo para que la zona sea sustentable, y no de entre 0,15 y 0,25 como se está proponiendo.

“Si no, la zona no es sustentable porque seguiremos perdiendo superficie y calidad, teniendo rindes bajos. Además, el sistema está preparado para funcionar con 0,5 l/s. Así no podemos prosperar”, manifestó.

Además, remarcó que no se está pensando en llevar a cabo algún tipo de medida de fuerza para hacer su reclamo, aunque reconoció que muchos productores están pensando en dejar de pagar el canon mensual en forma de protesta.

"Nunca plantemos la realización de medidas de fuerza. No nos corresponde hacerlo. Es un planteo que surgió porque muchos productores no están en condiciones de pagar", reconoció.

¿Qué pasa con el trasvase?

En el encuentro del viernes en Pedro Luro, uno de las cuestiones que más reclamos despertaron en los productores, fue el ansiado trasvase de aguas del río Negro al Colorado.

Si bien durante el gobierno anterior se había comenzado a hacer una medición de caudales para determinar el cupo que le correspondería a la provincia de Buenos Aires, por ahora el proyecto parece no haber avanzado.

Como respuesta, los regantes volvieron a pedir que se agilicen estos trámites para cristalizar un viejo reclamo de la región.

“Hay proyectos de trasvase que ya han cumplido 100 años y seguimos esperando, sin conocer aún el cupo de agua que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Esto también lo planteamos en la Provincia, porque consideramos que es una decisión política y no un problema de dinero”, señaló Príncipe.

Al respecto, dijo que esa es “la obra a futuro a realizar, para no depender exclusivamente del agua que baja por el río Colorado”.

“Esto también nos permitiría bajar la alta salinidad que tenemos. Si este nivel de sal continúa, en no mucho tiempo va a ser casi imposible regar los campos”, explicó.