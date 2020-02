Dolores Fonzi dijo que "debería haber políticas de Estado" para erradicar la violencia barra

Dolores Fonzi encarna a una jefa de seguridad de un club dispuesta a enfrentar a la barra brava en Puerta 7, la serie dirigida por Israel Adrián Caetano que estrena mañana a través de Netflix, y afirmó que para combatir la violencia en el fútbol “debería haber políticas de Estado”.

“Ojalá la serie sirva para instalar el debate, pero no hay que creer que la tele o el cine son milagrosos; lo milagroso no debería ser milagroso, debería haber políticas de Estado y eso ya pasa por canales muy superiores que los que nosotros podemos acceder actuando en una serie”, dijo la actriz.

Producida por Pol-ka y creada por el estadounidense de madre argentina Martin Zimmerman (Narcos, Ozark) es apenas la cuarta serie de Netflix de factura nacional y, tras Apache: La vida de Carlos Tevez, la segunda que toca esa pasión “for export” tan pretendidamente "argenta" como la que en estas tierras se vive por el fútbol.

Puerta 7 sigue la historia de Diana (Fonzi), una abogada que lidera una ONG que ayuda a chicos de la calle y flamante jefa de seguridad del ficticio Ferroviarios Fútbol Club, en el que intentará atravesar los prejuicios de un mundo profundamente machista y enfrentar a la barra brava.

Inspirada en la experiencia de la ahora tertuliana televisiva Florencia Arietto como jefa de seguridad de Independiente en tiempos de Javier Cantero, Diana deberá aprender a navegar en un mundo de corrupción y violencia dominado por el jefe de la barra, Lomito (Carlos Belloso) y su lugarteniente Fabián (Esteban Lamothe) y en permanente tensión con el presidente y el tesorero del club (encarnados respectivamente por Antonio Grimau y Juan Gil Navarro).

“No siento que este registro sea tan nuevo para mí; creo que tiene bastantes cosas en común con mi personaje de Paulina en La patota (Santiago Mitre, 2015)”, señaló Fonzi respecto a la clase de mujer que le tocó encarnar en Diana.

De acuerdo con la actriz de La cordillera (2017) y Truman (2015), ambos personajes tienen “una ideología por el bien común” y le resultó “atractivo” poder representar el carácter “valiente, audaz, corajudo” de Diana, quien decide insertarse en el club con la “idea utópica de poder cambiar un sistema arraigado y muy complejo”.

“Lo más atractivo del personaje era esa irreverencia de imponerse ante un mundo de hombres pensando que va a cambiar algo”, apuntó Fonzi, y agregó que creía “interesante” ver qué hace una mujer que “cae como paracaidista, como un extraterrestre” con ese poder que le confiere la comisión directiva de Ferroviarios.

Mujer con una novia mujer, Diana sentirá “cierto regocijo” con cómo su presencia descoloca a Lomito y los demás barras: “Estos dinosaurios del patriarcado, parte de un mundo de hombres con unas maneras recontra arraigadas, ven que quiere cambiar todo”.

En manos de Zimmerman y Caetano, Puerta 7 procura evitar reproducir el tratamiento poblado de estereotipos con el que los medios de comunicación abordan el universo violento que rodea al fútbol.

Aunque lejos del nutrido enfoque académico a menudo desestimado por los opinadores deportivos, la representación tanto de los barras y dirigentes como de la jefa de seguridad reconoce con acierto el denso entramado que vincula la pasión por el club, las dinámicas en un mundo de violencia machista y marginalidad y las construcción de identidades barriales.

También apuesta por eludir el remanido esquema de “buenos contra malos”.

“Venimos de muy poca ambigüedad en general, siempre el blanco es blanco y el negro es negro. Lo interesante de la serie es que muestra el universo con los grises que hay. Los buenos no siempre son tan buenos”, opinó Fonzi y, a modo de ejemplo, aseguró que “Diana a veces abusa de su poder, es vanidosa y quizás acepta la propuesta por un tema de ego”.

Esta propuesta se extiende a otros personajes, como el Fabián de Lamothe, un delincuente capaz de torturar brutalmente a un barra rival por la mañana y de tener un gesto de cariño protector con un chico del barrio por la tarde.

“Lo interesante de la mirada de Caetano sobre el mundo de barras, que podría ser sobre cualquier mundo, es que tiene matices y se mete en los grises con sensibilidad; no dramatiza, no victimiza, no solemniza la marginalidad”, manifestó la actriz.

Adicionalmente, Fonzi consideró “un avance” que una serie como Puerta 7 pueda dar cuenta de un tema “que fue tabú” y que ponga de relieve “un sistema corrupto” como el que rodea al fútbol.

La primera temporada de Puerta 7 está compuesta de ocho episodios de 45 minutos y estará disponible en su totalidad mañana en la plataforma de streaming. (Télam)