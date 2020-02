Un tribunal clave seguirá vacío, más rosca por el boleto y novedades sobre el Teatro

--Buenas, buenas. ¿Qué pasa que te adelantaste a pedir un café?

--Pensé que no te ibas a ofender, incluso que te iba a parecer natural. Me adelanté porque me siento que estoy primero. Digamos así: puntero del campeonato.

--Ahhh bueeeno. Estás agrandado.

--Estoy en el lugar donde la historia manda.

--Jaja. Dejá de hacerte el vivo y pedime un cortado.

--O más de uno. Mirá que hoy te voy a apabullar con data política y judicial.

--Epa, qué prometedor.

--Y sí. Recién se está terminando la feria judicial de verano pero ya se está moviendo fuerte el avispero en el ámbito federal.

--¿De qué te enteraste?

--Mirá, durante las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación del otro día, el gobierno oficializó una ampliación para temas judiciales y en ese marco aprovechó para retirar unos 60 pliegos correspondientes a funcionarios del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos.

--¿Los que había enviado Macri?

--Tal cual. Esas designaciones habían sido giradas al Senado por el expresidente en noviembre de 2018, pero ahora Alberto Fernández y su grupo de asesores seguramente querrán hacer una evaluación de los nombres.

--¿Alberto o la presidenta del Senado?

--Buena observación. Muchos piensan que es una jugada de Cristina, que cree que la mayoría de los pliegos fueron decididos a la medida de Cambiemos.

--Y supongo que entre esos cargos hay algunos para cubrir en Bahía.

--Nada menos que la cobertura total del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, que está compuesto por tres jueces y que desde hace más de un año tiene vacíos los tres sillones.

--¿Y cuáles son los nombres propuestos que ahora pasaron al freezer?

--El juez Eduardo d'Empaire y los fiscales Juan Pablo Fernández (fiscal general) y Sebastián Foglia, todos de la Provincia, quienes habían pasado sin objeciones las instancias. Cuentan con una amplia trayectoria judicial en nuestro medio y una reconocida actuación académica en la UNS.



--¿En qué medida afecta esta situación al servicio local de justicia?

--En mucho, diría. Hoy el tribunal funciona con jueces subrogantes, que muchas veces son de otras jurisdicciones (Buenos Aires, Río Negro o La Pampa, por ejemplo) y que a su vez atienden con lógica prioridad la agenda del organismo de origen por el cual fueron designados.

--Quiere decir...

--Quiere decir que hay causas complejas, y varias de mucha resonancia pública, que claramente van demorando su resolución, con el peligro que ello conlleva para alcanzar un resultado justo. Te nombro dos casos: Bobinas Blancas, con varios mexicanos entre los acusados, que va camino a cumplir 3 años sin juicio; y las que tiene que afrontar Juan Ignacio Suris, por presunta asociación ilícita fiscal y comercialización de drogas (en este caso se tiene que hacer de vuelta el debate).

--Son expedientes gordos.

--Totalmente. Y por otra parte están otros casos, de menor repercusión, pero que también están generando dificultades con los detenidos, porque al haber demoras se dilatan los plazos de las prisiones preventivas y muchos abogados defensores exigen un cese de lo que consideran medidas arbitrarias ajenas a la conducta de los procesados.

--Difícil.

--Cada vez más.

Rige el aumento pero continúa el ruido

--¿Y del tema boleto qué me decís? ¿Va a haber presentación judicial del peronismo o no? Porque ya está operativo el aumento y no me imagino cómo podrían hacer para dar marcha atrás.

--Empezó a regir la suba porque desde las oficinas centrales de SUBE se actualizó el sistema mucho más rápido que en años anteriores. Respecto de la presentación judicial para pedir la nulidad de la sesión, podría efectivizarse mañana, además de una solicitud de amparo para retrotraer este alza.

--¿Prosperará?

--Quién sabe. Pero que la polémica va a seguir, no tengas dudas. Al margen, te puedo aportar algún otro dato, vinculado con los números del transporte público.

--Diga.

--En el marco del congelamiento de tarifas por 120 días para el área metropolitana que dispuso el ministro de Transporte, Mario Meoni, se definió una serie de aumentos de subsidios en el resto de los distritos. A Bahía, durante enero, febrero, marzo y abril le van a tocar un poco más de 40 millones de pesos mensuales entre aportes nacionales y provinciales, según estima la comuna. En diciembre la cifra fue de casi 35 millones. Se trata de un aumento del 17%.

--¿Esos fondos adicionales no sirven para revisar lo actuado y atenuar la suba?

--Me explicaron que no, porque los cálculos para incrementar la tarifa se hicieron contemplando un crecimiento de los subsidios. Aunque, si desde Nación deciden potenciar la política de subsidios una vez transcurridos los 120 días de Meoni, el impacto positivo podría venir a mitad de año.

--¿Por?

--Todavía es muy especulativo, pero el aumento votado en el Concejo prevé una cláusula de ajuste automático el 1 de julio, según la evolución de los costos del servicio. Si se incrementan los subsidios, ese ajuste de mitad de año podría no aplicarse, o bien, ser menor que la inflación acumulada en los primeros meses de este año.

--Esta semana va a haber una reunión entre el intendente y Meoni. ¿Podrían surgir novedades?

--El encuentro está agendado. Habrá que ver si se resuelve algo nuevo. Y, por supuesto, observar lo que suceda en la Justicia con las presentaciones de la oposición.

La reapertura del Teatro

--Vamos con otros asuntos. ¿Escuché que hubo novedades en torno al Teatro Municipal?

--Escuchaste bien. La Muni acaba de actualizar el presupuesto y están por salir dos llamados a licitación: uno por la instalación eléctrica e iluminación, por 34 millones de pesos, y otro por el sistema de incendio y refacciones en la sala Payró, por 8 millones.

--¿Y cuándo se licita?

--La apertura de sobres será el 14 de febrero. Decime si la noticia no te enamora.

–...

--El chiste es malo, lo acepto. Sigo: me dicen que Héctor quiere que se adjudique cuanto antes, parece que dio la orden de reabrirlo a más tardar en octubre, así que exigió velocidad. La idea sería organizar la Fiesta de la Primavera en septiembre y, después, enfocar todos los cañones en la reapertura del Teatro.

--¿Y llegarán para esa fecha?

--Deberían cumplirse a la perfección todos los pasos burocráticos y de la obra en sí, que va a tener un plazo de ejecución de 6 meses. Presumo que va a tardar unos días más, pero eso es historia por escribirse. El objetivo es reabrirlo antes de fin año y que en 2021 funcione a pleno.

--Sería una gran noticia. Ya que estamos en el tema: ¿sabés qué va a pasar con las ordenanzas vinculadas a la Cultura que se pensaban derogar?

--En Alsina 65 pararon la pelota, después de que los artistas tiraron la bronca. Pero me resultaría extraño que quienes proponen esos cambios acepten alegremente que la idea se archive y todo siga como estaba.

--¿Entonces?

--Ya hubo un encuentro entre las autoridades del área y representantes de los artistas. La idea de la comuna es que sigan las conversaciones hasta que se llegue a un punto de concordancia.

--Es decir que, por ahora, final incierto.

--Sí. A modo de comentario, te puedo agregar esto: varios funcionarios municipales, por lo bajo, aseguran no estar muy de acuerdo con esta iniciativa presentada hace un par de semanas por la secretaria Morena Roselló. Al menos, con los modos. Veremos cuál visión se impone.

Provincia y Nación demoran nombramientos

--Me hablaste de los nombramientos que quedaron en suspenso en la justicia federal. ¿Y las cargos políticos de Provincia y Nación que atañen a Bahía Blanca y todavía tienen el casillero vacío? Puerto, Anses, Región Sanitaria, etcétera.

--Hasta donde sé, el gobernador decidió tomarse su tiempo antes de designar a la mayoría de las segundas y terceras líneas, es decir, secretarios, subsecretarios y directores provinciales. De ahí para abajo, imaginate. De a poco eso se va destrabando, pero me dicen que Kicillof es hiper meticuloso y revisa personalmente cada designación. En el caso de Nación es similar, aunque no quedan tantos puestos relevantes por cubrir en nuestra ciudad.

--¿Repasamos las últimas novedades y me das algún anticipo?

--Cómo no. Lo último es que el bahiense Juan Cruz Lucero es el flamante subsecretario bonaerense de Asuntos Portuarios. Tiene 31 años y es licenciado en Relaciones Internacionales. Va a reportar al ministro de Producción, Augusto Costa, un hombre del núcleo duro de Kicillof. Además Lucero, en los últimos años, trabó una relación muy cercana con Carlos Bianco, actual jefe de Gabinete provincial.

--Bianco, el del Clío.

--Así es.



Lucero, a la izquierda. En el otro extremo, Bianco.

--¿Qué más?

--Para las dos sedes locales de Anses la mano vendría así: para una, hay dos ex concejales como principales candidatos. Uno acaba de terminar su mandato y, el otro, en 2017.

--¿No me vas a decir los nombres?

--Si digo algo me dan masa y me van a dejar gimiendo. No me apures.

--Ok. ¿Para la otra oficina de Anses?

--Un funcionario de carrera, seguramente. En el caso de Región Sanitaria, suena fuerte otro reciente ex edil, Maximiliano Núñez Fariña. Pero todavía no hay nada confirmado.

--Contame del puerto.

--Aparentemente ya está todo cerrado para que asuma Federico. Pero hasta que no esté el decreto firmado por Axel deberá tener un poco más de paciencia.

--¿Algo más del rubro nombramientos?

--Dos dirigentes camporistas de Bahía tienen su lugar en el organigrama del Ministerio de Justicia de la Provincia. Maite Alvado es la nueva directora bonaerense de Asociaciones Civiles, Mutuales y Fundaciones, mientras que Lucía Vázquez asumió como directora de Mediación. Y otro más, Exequiel Lebed, es el nuevo subdirector general de operaciones impositivas metropolitanas en la AFIP-DGI, un cargo nacional que se ocupa del manejo de los impuestos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Antes había sido jefe de la AFIP regional Neuquén.

Justicia sin tecnología y una jubilación

--Me prometiste mucho ruido político pero también judicial. ¿Qué más tenés?

--Aparte de los congelamientos en las designaciones, existe malestar en el fuero federal por otro tema.

--¿En enero? ¿No están de feria?

--Sí, durante la feria decrece la actividad pero siempre hay emergencias que atender, como excarcelaciones, habeas corpus y amparos, además de las denuncias que se pueden llegar a tomar.

--¿Y qué pasó?

--La actividad estuvo totalmente paralizada desde el 22 de enero y durante una semana, no solo en Bahía sino en todo el ámbito nacional, porque tuvo un desperfecto el sistema informático Lex100 y salió de servicio.

--¿No había pasado algo parecido hace un par de años?

--Sí, aunque esa vez fue durante el año convencional y, como ahora, se paralizó la justicia federal por varios días y motivó el firme reclamo, entre otros, de Julio Piumato, principal referente sindical de los empleados, quien cargó contra la falta de inversión y, en particular, contra el Lex100, por su alto costo de inversión.

--¿Qué es concretamente el Lex100?

--El sistema que sirve para cargar las causas y los trámites judiciales. Es el principal canal de búsquedas de todos los actores del Poder Judicial y abogados para llevar adelante sus labores. No solo alcanza a organismos judiciales sino también a fiscalías y defensorías.

--En definitiva, también afecta al ciudadano de a pie, porque se paraliza un servicio.

--Ni más ni menos. Los que conocen del tema dicen que la falla se originó en lo que llaman "storage”, que soporta la base principal. Para ser más claros, se rompió el centro de almacenamiento.

--¿Y esto también repercutió en nuestra ciudad?

--Efectivamente. Una empleada local de un juzgado federal me dijo que acá se agravan ciertas cuestiones, porque hay varias CPU que son de 2007 (las más nuevas, de 2011 y 2012) y no soportan el sistema. También que en muchos casos existe solo una impresora para una oficina con 8 trabajadores y que hay faltante de resmas y de recursos para reponerlas. "Se tarda más usando el Lex que cuando se hacían las cosas con la máquina de escribir. Parece un chiste pero es así", comparó.

--¿Y cómo trabajaron la semana que pasó?

--"Volvimos a la época analógica, por suerte muchos jueces vivimos las dos etapas", me dijo el otro día un magistrado, medio en broma, medio en serio. Lo concreto es que el sistema volvió a funcionar entre jueves y viernes pero la preocupación es que cada tanto se cae y que debería tomarse una decisión de fondo.

--Ok. ¿Algo más?

--Un datito. Hace unos días se publicó en el Boletín Oficial (decreto 61/2020) que el gobierno nacional aceptó la renuncia, para acogerse a la jubilación, del fiscal federal Antonio Castaño, algo que te había adelantado a fines de diciembre.

--Me doy por enterado. ¿Listo?

--Pará un poco. Acordate que entre el viernes 14 y el domingo 16 de febrero se va a correr en el autódromo de Viedma una fecha de las categorías TC y TC Pista. En Ticketbahia.com podés adquirir las entradas anticipadas a un costo inferior al de las boleterías. Lo tenés que hacer antes del miércoles 12.

--Decime más.

--Si sacás el abono para boxes por esa web, tenés los cuatro días, de jueves a domingo, por 1.200 pesos en lugar de los 2.200 que pagarías yendo directamente ahí. Si sacás general son 600 pesos, en vez de 1.100.

--Perfecto. Suficiente por hoy.

--Andá a cocinar algo rico.

--Podrías jugarte algún día, cocinar e invitar.

--Si salimos campeones, prometido.

--Uuuhhh. Andate, chau.