"Chori" Vega: el triunfo de ayer, su presente, cómo afrontar lo que viene y el recuerdo de Emanuel

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

David Vega llegó a Olimpo hace más de una década y nunca se fue. Las vivió todas: las buenas, las mas o menos y las malas. Es, sin dudas, el máximo referente del plantel y uno de los símbolos contemporáneos más importantes de la institución.

Ayer, el "Chori" volvió a estar a la altura de las circunstancias, marcó el camino de la muy buena victoria del aurinegro ante el líder Deportivo Maipú de Mendoza, en el debut de Alejandro Abaurre como entrenador. Que, además, le permitió a los bahienses salir del último puesto de la tabla.

"La llegada de Alejandro trajo aire nuevo, para nosotros ahora empezó otro campeonato. Jugamos contra el puntero y le ganamos muy bien, siendo superiores en todas las líneas. Estos partidos hay que jugarlos así, son 11 finales. Pasamos una, ahora nos quedan 10", admitió Vega, quien volvió a ser titular luego de 3 fechas y fue una de las figuras del equipo. Aportando su característica voz de mando, salida limpia y jerarquía en el medio campo.

"Fuimos contundentes, no te voy a mentir que sufrí un poquito cuando tuvimos algunas en el arranque y no las pudimos meter, te llegan esos fantasmas. Por suerte pude abrir el marcador y después manejamos el partido", agregó el cordobés de 39 años.

-En lo personal imagino que también te sirve una actuación así, con gol y todo...

-Me siento bien, como si tuviera 20 años ja, ja. Estos chicos que tengo al lado me dan vida. Me siento muy bien, si no hubiera estado preparado no podría jugar, cuando llegó Alejandro me dio toda su confianza y yo sabía que estaba preparado porque estaba entrenando bien, hice una pretemporada muy buena. Solo faltaba que llegara esta oportunidad, obviamente me hubiera gustado que llegue de otra manera, con el equipo en otra circunstancia, pero bueno... A los problemas hay que enfrentarlos y acá estamos, hoy (por ayer) dimos un gran paso.

-No se sabe que va a pasar en estas 10 fechas que quedan, pero da la sensación que este es el camino, pase lo que pase después....

-Seguro. No podemos dar un paso hacia atrás ahora, este es el camino. Hay que seguir adelante y tomarlo como lo tomamos hoy.

-Sos muy querido y muy cercano al hincha de Olimpo, te adoran. Imagino que viviste una semana especial después de los incidentes y todo que lo pasó después.

-Fue una semana de mucho dolor, no sólo para la gente de Olimpo, sino para la ciudad. Acá no importa el color de la camiseta. La gente está muy dolida, a veces con mucho miedo porque a las canchas van muchas familias. Lo que ha pasado esperemos que no pase nunca más. Aprovecho para mandarle un mensaje especial para la familia de Emanuel, que está pasando un momento especial, un momento de mucho dolor que no se lo deseo a nadie.

- Haber tenido que jugar afuera del Carminatti, el gol, esta cercanía con Emanuel, seguro que fue raro y especial para vos el partido de hoy

-Conocía a Emanuel, tuve la suerte de conocerlo y era un gran pibe y una gran persona. A mí me pegó mucho lo que pasó. Ojalá que esto no pase nunca más y que él pueda descansar en paz. No podemos vivir de esta manera, el fútbol es otra cosa: el folclore, la gastada, pero tiene que quedar ahí. Lo que ha pasado esperemos que no pase nunca más.

El distinto

Braian Guille llegó a Olimpo apuntado a ser el distinto del plantel, en busca de minutos y juego para dar el salto y volver a una categoría superior. De inferiores en Racing y apuntado a ser una de las promesas de la Academia (compartía categoría con Lautaro Martínez), Brain intenta encontrar en nuestra ciudad -otra vez- su mejor versión.

Ayer, el de Olavarría se sintió cómodo flotando por todo el frente de ataque y, con espacios, fue una pesadilla para el fondo mendocino. Es más, el segundo gol es todo suyo: la robó en mitad de cancha, encaró y aguantó la llegada de Ledesma, a quien le cedió el gol.

En plena nota con Vega, Brian, desfachatado como en la cancha, le soltó una broma al capitán: "habla bien, Chori".

-¿Es bueno este, no? Cuando está enchufado, como hoy, la rompe...

"Se... A veces me enojo con él pero sabe que lo aprecio mucho, si me enojo con él es porque sé que el puede dar más. Quedó demostrado que cuando él está bien, hace la diferencia. Para mí tiene condiciones para otra categoría, está demostrando lo gran jugador que es y cuando está bien sólo hay que tirársela para adelante, nada más", contó Vega.