La noche que Ramiro Santiago nunca olvidará, como aquella en el Casanova

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Parece que fue ayer, pero ya pasaron más de 15 meses del debut de Ramiro Santiago en el básquetbol universitario de los Estados Unidos.

En su primera temporada junto a Seward Saints promedió 1,9 puntos, con 5-24 en triples, 0,7 rebotes y 0,4 asistencias en 5,1 minutos. En ninguno de sus 19 partidos fue inicial.

Sin embargo, la taba se dio vuelta en la 2019/2020, cuando el ex El Nacional y Villa Mitre se codeó con la definición de varios partidos como el del sábado, cuando con un triple sentenció el juego ante Barton Community College, al que derrotaron 79 a 72.

"Fue un partido muy complicado, ellos eran el segundo equipo de la Conferencia. Me tocó definirlo y salió todo bien. Al principio de la temporada el coach no me tenía mucha confianza, no se la jugaba mucho por mí. Pero en los primeros días de diciembre se lesionó el que jugaba en mi puesto, así que me tuvo que poner. No paré de ahí hasta ahora", le contó Ramiro a La Nueva.

La jornada entera fue especial para el escolta, hijo de Sebastián y nieto de Rafael Emilio. Comenzó firmando pósters —tal como se acostumbra con los sophomores, los jugadores de segundo año—, luego recibió un presente de su equipo y más tarde fue figura estelar del partido que dejó a Seward con marca de 16-12 en la División I de la NJCAA.

"Fue una locura, una noche única. Cuando es tu segundo año en la Universidad, te hacen firmar unos pósters antes del partido, después nos dieron un cuadro... Fue una noche única, porque además con el cierre del partido, que metí el triple para ganar, fue una locura. Inolvidable como aquella noche de la final con Villa Mitre", añadió luego del que podría ser su último partido con esa camiseta de local.

Aquella noche a la que Santiago hizo referencia ocurrió el 17 de diciembre de 2017 en el Osvaldo Casanova, cuando anotó dos libres fundamentales para que Villa Mitre logre el campeonato.

En la presente temporada, el bahiense acumula 25 partidos jugados, con 10 de ellos saliendo de titular. Promedia 6,8 puntos, 30-91 a distancia, 1,3 rebotes y 0,8 asistencias en 16,5 minutos.

"Tenemos que ganar los dos partidos que vienen para poder jugar playoffs de local. Si no, jugamos de visitante. Después sí vienen los Regionales", aclaró Santiago.

El miércoles visitarán a Northwest Kansas Technical College y el sábado 22 a Hutchinson Community College en el cierre de la fase regular.

"Termina la temporada a mediados de marzo y de ahí a buscar Universidad para el año que viene. Lo ideal sería División I de NCAA o sino División II, como Facundo Arens (NdeR: juega en Kutztown). Pero cualquiera que me de beca completa me viene bien, tampoco me vuelvo loco", señaló desde Kansas.

"Tendría que ser una Universidad que tenga mi especialización. Estoy estudiando Administración de Empresas, pero quiero seguir con la especialidad en Marketing, así que tendría que ser por ahí la búsqueda", completó.

Mientras tanto, sigue dando que hablar en el norte del continente.