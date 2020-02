Copa Patagonia: un clásico que en su 11ª edición volverá a estar a la altura

(Nota de la edición impresa)

Superadas algunas dificultades organizativas que retrasaron la confirmación total y completa del torneo hasta hace sólo algunas semanas, la 11ª Copa Patagonia será realidad el próximo martes en El Nacional. Ese día a las 15.15 se realizará la ceremonia de apertura del torneo polideportivo internacional que organiza el club celeste cada 2 años.

Mariano Arzuaga, presidente de El Nacional y organizador del torneo junto con el dirigente Marcelo Zabaloy, hizo un repaso a la historia del certamen y ofreció detalles de la edición que se avecina, que como siempre se disputará en el predio de 14 de Julio 3.250.

-A esta altura en la historia del torneo ¿Cada Copa Patagonia es más compleja de organizar?

-Lo que siempre cambia es la dificultad. Cuando creemos que todo está aceitado para que la próxima ya tenga camino propio, aparece alguna cosa nueva. Como en este caso la demora de los clubes en confirmar sus participaciones. Esto genera que se nos venga todo encima a último momento. No podíamos cerrar lo del básquet y nos costaron mucho las confirmaciones del hockey. A raíz de ello pensábamos que esta Copa iba a estar `flaca´, pero en los últimos días llegaron un montón de confirmaciones que nos dan la pauta de que otra vez tendremos un muy lindo torneo con 6 equipos en hockey, 4 en básquetbol, 6 en softbol y 4 de rugby. Un torneo como los de siempre.

-¿El formato de tres días de competencia es el que mejor se ajusta?

-Hay dos razones. La Copa Patagonia siempre gira en torno a quien llega desde más lejos, en este caso el equipo de rugby de Christchurch (Nueva Zelanda). Se quedan una semana. Llegan el lunes 17 y el domingo siguiente emprenden regreso. En principio hay que hacer girar la Copa en torno a esa visita. Debemos escalonar partidos y descansos. Es lo que impone todo el formato al resto del torneo. Pero en esta edición una de las demoras en confirmar en hockey tuvo que ver con que a Monte Hermoso. Se le complicaba viajar para jugar martes, jueves y sábado. Entonces van a concentrar toda su actividad desde el jueves hasta el sábado en Bahía. El martes no tendremos hockey, pero sí jueves, viernes y sábado. La idea es que el sábado (último día) todas las finales se disputen en mismos horarios, para que en un mismo rango de entre las 18.30 y 19.30 tengamos a los cuatro campeones de los cuatro deportes.

-¿Podrías hacer un balance del torneo luego de 11 ediciones y según su objetivo inicial?

-Muchas veces nos dejamos engañar por el canto de algunas sirenas. Como aquella vez en 2014 cuando me tiré el lance de pedirle a la Unión Argentina de Rugby la posibilidad de contar con algún equipo y Agustín Pichot me mandó a Los Jaguares. A partir de ahí todo estuvo buenísimo. Creo que fue la Copa más numerosa en cuanto a equipos, público y marco. Porque también vinieron Los Teros (Uruguay) y Las Leoncitas (hockey). Pero en honor a la verdad, tengo que decir que el espíritu fundacional es el que viviremos en esta Copa: que los verdaderos protagonistas sean los jugadores más amateurs que podamos conseguir. Este torneo nació para darle a todos aquellos jugadores y jugadoras que no tienen o han tenido la posibilidad de participar de seleccionados o de torneos elite, la chance de jugar en un entorno de canchas muy bien cuidadas, con público, con el periodismo pidiéndoles alguna notita, con los más chicos pidiéndoles alguna foto... El homenaje de la Copa Patagonia es para esas chicas y chicos que tienen al deporte ahí en un segundo plano en sus vidas y que lo utilizan como una cuestión más recreativa, social o de complemento de su formación como personas.

-¿Qué receptividad tendrá la Copa en la comunidad, con el malestar vigente en la sociedad por el crimen en Gesell?

-En algún momento haremos una recordación y repudio del acto criminal de estos chicos contra Fernando (Báez Sosa). Es un tema que tiene y estará presente durante el evento. Tenemos que demostrar al público que venga a la Copa el real comportamiento de la comunidad del rugby. Cuando la gente, sobre todo los chicos, ven a los máximos dirigentes del deporte manejarse con cordialidad con sus pares de otros clubes, suelen imitar esas acciones. Con esto que hacemos de invitar a todos los dirigentes de los otros clubes a participar de un encuentro amistoso, que cada vez en el mundo del deporte se ve con ojos raros esto de jugar torneos amistosos, estamos mandando un mensaje muy bueno hacia los chicos. A los chicos de nuestro club no les resulta extraño. Que nos vean conversando durante y después del partido con los dirigentes y entrenadores de clubes con los que somos muy rivales. Es un mensaje más que importante para dar hacia aquellos que no son del rugby. Y que puedan verlo no es una actitud hipócrita sino una realidad, porque lo ejercemos. Creemos que mostrarlo hace bien.

Participantes

El siguiente es el detalle de los clubes que van a participar según la disciplina:

Básquetbol: Argentino, El Nacional, Olimpo y Sportivo Bahiense.

Hockey: Monte Hermoso, Sociedad Sportiva, Pacífico, Tiro Federal y El Nacional A y B.

Rugby: Argentino, Christchurch High School Old Boys (N. Zelanda), El Nacional y Sociedad Sportiva.

Softbol: El Nacional, Los Indios, Mayú (Santa Rosa), Estudiantes de Olavarría y CAATSA (Paraná).

Los horarios

“No lo haremos tan temprano como en otras oportunidades. Siempre arrancamos muy temprano y cansamos mucho a los jugadoras y jugadores. Esta vez lo haremos todo a partir de las 14 o 14.30, cuando habilitemos también los kioskos y la pileta. Los partidos comenzarán a las 16 el martes y jueves. Y en el caso del básquetbol, los horarios se van a estirar un poco para que no sufran el calor”, dijo Arzuaga.

Otros detalles

“La entrada será gratuita, salvo para quienes quieran ingresar con el auto porque el cupo (en la Quinta) es limitado. Además habrá una oferta gastronómica de comida y bebida a precios accesibles. Cada deporte armará su kiosquito y desde allí sacamos parte de lo necesario para cubrir el torneo”, agregó el titular del Celeste.

Apoyo municipal

“En el curso de la semana tuvimos una reunión con Bernardo Stortoni y con Adrián Jouglard, de la Municipalidad. Nos van a dar un apoyo y con eso podremos solventar el gasto de los árbitros de básquet. Agradecemos al intendente Héctor Gay. Nos destrabaron una situación que nos garantizó tener a los cuatro deportes en la Copa", concluyó.