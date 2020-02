Ana Mendoza: "El Hospital Naval no se cierra"

Ana Mendoza, secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado, dijo que el Hospital Naval "no se cerrará ni tampoco despedirá a su personal", al tiempo que sostuvo que la semana venidera se adoptarán medidas en torno a la obra social Iosfa, si es que la situación de cobertura precaria a los afiliados en el nosocomio militar no se revierte.

Lo dijo durante la reunión que se llevó a cabo esta tarde en el salón gremial ubicado en Urquiza al 300.

"Esto es un colectivo. Hay que tomar conciencia que se arregla entre todos. La gente se debe preocupar porque estamos hablando del tema de la salud", dijo la sindicalista.

En diálogo con La Nueva. expresó que "el Hospital no cierra ni va a despedir a ningún empleado. Va a tener cambios que lo van a favorecer. Por primera vez, la Armada, el Hospital y el gremio están transitando en la misma sintonía y creo que los resultados van a ser buenos".

"Por otro lado, tenemos el grave problema que es la obra social Iosfa, a la cual hay que exigirle que cumpla, que no nos puede llevar a un programa médico obligatorio y hay que decirle que queremos que nuestros recursos se destinen al Hospital Naval que es nuestro prestador. No queremos ir a otros lugares, queremos atendernos en nuestro Hospital Naval", expuso.

"Ayer, ya el Hospital Municipal no podía atender a más gente. En Bahía Blanca, hubo lugares donde no recibieron a los afiliados. Estamos pagando una obra social y no nos podemos atender en nuestro hospital. Es una locura. Si la gente de la Iosfa no está en condiciones de manejar los fondos, entonces que devuelvan la obra social. Nosotros no pedimos ir a la Iosfa. Para no tener problemas, que cada una de las Fuerzas manejen sus recursos y listo".

Mendoza, quien se desempeñó como empleada en el Hospital antes de asumir la conducción de la Ate, dijo que "es terrible la sensación cuando se observa el nosocomio vacío, el laboratorio sin gente, cuando años atrás era un 'shopping', no se podía caminar. Nuestro hospital atravesó una guerra, es de clasificación, con alta complejidad, es increíble que esté pasando por esto. Hay que destrabar este conflicto pensando siempre en nuestra salud".