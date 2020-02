Lugones: “Vamos a pedir una sanción ejemplar para los clubes que estuvieron involucrados”

Por Claudio Rodríguez Kiser / crodriguez@lanueva.com

El titular de la Agencia de Prevención de Violencia en Espectáculos Deportivos, Juan Manuel Lugones, deslindó la responsabilidad policial, cirticó a los presidentes de Olimpo y Villa Mitre y dijo que pedirán severas sanciones para ambas entidades.

En conferencia de prensa realizada en la sede de la Policía Departamental, Lugones contó que “estaba viendo el clásico de Avellaneda cuando me enteré de los hechos y el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, me dio instrucciones para que venga directamente a Bahía".

El funcionario lamentó "profundamente" el homicidio de Sergio Emanuel Castillo.

“Mi tarea en Bahía Blanca fue tomar conocimiento, ir al lugar donde ocurrió el homicidio, estar con Ariel y Patricia, los padres de Sergio, y con su mujer Sofía, le llevé nuestra solidaridad y respeto y también el mensaje del ministro. Los acompañaremos hasta la última consecuencia”, señaló

Para Lugones “fue un enfrentamiento entre hinchas, independientemente de si estuvo bien o mal encarado el procedimiento policial".

"Aquí hay un grupo de hinchas de Olimpo que fueron a la sede de Villa Mitre y de camino rompieron todo e iban probablemente a romper la sede, en ese marco donde se producen los disparos que terminaron con la vida de Sergio. Acá es una cuestión de barras, de los mismos que cuando en el primer partido los hinchas de Villa Mitre se subieron al alambrado y el partido terminó de milagro, queriendo romper todo. No van a vivir los partidos de fútbol como una fiesta”.

A su vez, dijo que “a Sergio lo mató una bala de un hincha de Villa Mitre, no lo mató una bala policial. Los operativos pueden ser buenos, malos o regulares, pero la responsabilidad de esta muerte es de un hincha de Villa Mitre y no de la policía. Lo decimos desde siempre desde la APREVIDE: los problemas son los barras”.

“Vamos a evaluar y ser muy severos”

Lugones volvió a apuntar a los clubes en su diálogo con la prensa.

“Nosotros vamos a deslindar la responsabilidad de los clubes también. Hay una responsabilidad de hinchas de Olimpo que fueron a romper y lastimar a personas inocentes, porque no debemos hablar con la pasión que lleva el fútbol. Vamos a evaluar y ser muy severos, según las instrucciones que me dio Berni. Evaluaremos la responsabilidad de los clubes”, sostuvo.

Sobre la posibilidad que tuvo la policía en la prevención del hecho, dijo que “está instalado que hubo una escopeta en el marco de la muerte de Sergio, pero cuando la investigación vaya avanzando se darán cuenta que no fue así y cuando vean los resultados de la autopsia se van a dar cuenta que es una bala de otro calibre. En las redes sociales se dicen cosas que no son ciertas”.

“Nos ponemos a disposición de las verdaderas víctimas, que son los padres y la mujer e hijo de Sergio. Conociendo a la familia como la conocí creo que es una víctima y no un barra brava. Lo que sí es cierto es que una persona fue con un arma a matar a otra y no hay excusas de si sabían o no que esto iba a suceder. Estamos muy cerca de encontrar a los responsables. Hay una investigación y un trabajo muy importante de la Policía de Bahía Blanca, a cargo del general de zona Gustavo Berdini. Muy pronto habrá novedades”, agregó.

Sobre la responsabilidad de los clubes, expresó que “sabemos cómo son los traslados en los partidos de la Copa Argentina, sabemos desde que sector llegan los financiamientos para viajes y no vamos a ser cómplices de ningún barra o alguien que cometa delitos”.

“Sobre si habrá una sanción deportiva será cuestión de la AFA. Nosotros vamos a hablar con los dirigentes y con el Consejo Federal y vamos a pedir una sanción ejemplar para los clubes que estuvieron involucrados”, opinó.

Al mismo tiempo, dijo que “no tenemos que pensar como hinchas" y se preguntó: "¿Tiene que salir indemne un club donde sus hinchas decidieron armar una caravana e ir a romper la sede del otro club?, ¿tiene que salir indemne un club donde sus barras salen con un arma y matan a otro?”.

“Cada uno tiene que hacerse responsable y en la intimidad, los dirigentes de Villa Mitre y Olimpo, que no tienen diálogo entre ellos, deberían decir 'paremos la pelota y aceptemos las sanciones que tenemos y empecemos de nuevo'. Si quieren protestar en conjunto que sea para terminar con las barras y dejen de empañar, no sé si por miedo o qué, a barras”, sostuvo.

Por último, dijo que “existen sanciones y formas de apelarla. Si existen responsabilidades seremos muy severos. Cada vez que hay un hecho nadie se hace responsable. Es una oportunidad de empezar de nuevo. Hablé con gente del Consejo Federal y esto es muy reciente, no lo resolveremos de inmediato”.