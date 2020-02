Dólar, aborto, Cristina, créditos UVA: las definiciones de Fernández a dos meses de asumir

A continuación las principales definiciones del presidente Alberto Fernández, a dos meses de asumir al frente del Poder Ejecutivo.

- Deuda: "Con el Fondo estamos empezando a hablar. Yo no sé si Cristina estaba hablando específicamente del Fondo o de los acreedores privados. Porque no escuché lo que dijo Cristina".

- Presos políticos: "Me molesta que me digan que tengo presos políticos porque no los tengo. Tenemos que ser prudentes porque en el mundo escuchan lo que discutimos acá".

- Dólar: "Por el momento no se está evaluando suspender ni modificar el incremento del 30 por ciento. El problema que nos dejó (el ex presidente) Mauricio Macri es que no hay dólares en la Argentina, y como no hay divisas, y las que hay los necesitamos usar muchas veces para pagar insumos y producir, preferimos preservar esos dólares".

- Aborto: "La penalización del aborto es un daño enorme que sufre la Argentina. Ya dije mil veces, hay que despenalizar el aborto y legalizarlo. Porque de otro modo, no se puede funcionar. La legalización quiere decir que todas tengan acceso a la salud pública para tener la atención adecuada".

- Paritarias: "Hay paritarias que ya han comenzado y han tomado decisiones por sí mismas, y está bien, no lo cuestiono. Lo que yo sí intento es evitar todo mecanismo de indexación de la economía. La cláusula gatillo es un mecanismo implícito de indexación".

- Cristina Kirchner: "(Con Cristina Kirchner) no necesariamente pensamos igual, pero nada se ha convertido en tema de conflicto. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando juntos. No creo en los discursos únicos, creo que minimizan la política, y que todos los debates son útiles".

- Papa: "El Papa ha dado una ayuda muy grande, involucrándose del modo que él puede hacerlo: llamando a la reflexión al capitalismo mundial y a los acreedores en particular sobre lo que le está pasando a la Argentina, y la necesidad de encontrar una salida que no signifique más martirio para la gente que menos tiene".

- Gira europea: "Es importante dejar en claro quiénes somos, qué es la Argentina y cómo el país quiere enfrentar este momento. La gira fue mucho más que productiva".

- Créditos UVA: "Los créditos UVA son entre particulares, aceptaron una cláusula de ajuste (por inflación)". (NA)