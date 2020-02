Monte Hermoso del Este: le imputan a un joven 5 actos vandálicos

Al menos cinco hechos delictivos/vandálicos en la zona de Monte Hermoso del Este le imputan a un joven que fue detenido por la policía Comunal y que había generado preocupación en el sector.

Uno de los últimos actos, en un local comercial de camping y pesca, fue el que posibilitó dar con el sospechoso, que tiene 18 años, según se informó.

Es que el acusado se topó con el hermano del dueño del negocio, denominado El Galeón, cuando intentaba ingresar con fines delictivos y ya había dañado la vidriera.

“Estaba descansando en el local cuando, sobre las 4.30, empiezo a escuchar ruidos y explosiones. Primero no le di importancia, aunque luego pensé que era un pelotazo de algún borracho, pero cuando me levanto veo los vidrios trizados y me dí cuenta de que algo estaba mal”, abrió su relato Alan Frapolli (18) a La Nueva.

“Luego -continuó el damnificado- avancé por un pasillo, para ver mejor. Al no haber mucha iluminación, no sabía si eran más de una persona o si estaba armados o no. Pero veo pasar a alguien y que estaba intentando romper la puerta principal del local. Como el único recurso que tenía era gritar lo hice y es como que se asustó y se fue. Pasé un susto grande”.

Con un banco

Frapolli dijo que el vándalo “utilizó un banco oxidado que está en la peatonal y que quedó incrustado en el vidrio. Lo poco que ví es que era rubio, con el pelo atado y con una musculosa blanca. Lo vi de perfil, aunque no estaba cubierto ni nada. En el lugar encontramos una piedra repleta de sangre, como también había manchas en la vidriera y la puerta”.

Fuentes policiales informaron que una vez constatados los hechos “la Estación de Policía Comunal de Monte Hermoso se abocó inmediatamente a tareas investigativas observando las cámaras de seguridad de monitoreo y particulares, como así también recabando información de los vecinos y testigos que pudieran colaborar con la investigación, logrando individualizar a un masculino como sospechoso del accionar delictivo de al menos cinco hechos”.

Se lo acusa, concretamente, del incendio intencional de un auto Peugeot, estacionado en la vía publica frente a un domicilio particular; la rotura de la vidriera de El Galeón; daños en los cristales de un Volkswagen Vento y de un Mercedes Benz estacionados en otra vivienda; destrozos de las ventanillas de 3 vehículos estacionados en el interior de un obrador y daños varios y, finalmente, el ataque a la puerta de acceso de otra vivienda vecina, mediante un ladrillo.

Frapolli dijo que al día siguiente del hecho “nos enteramos que durante la misma noche se dieron varios delitos en la misma zona. Incluso a 3 cuadras y pocos minutos después de lo que nos sucedió a nosotros habían apedreado un auto de una mujer, a la cual le habían incendiado otro vehículo 3 días antes. Mucha coincidencia”.

Secuestro

“Producto de las investigaciones, por orden de la justicia de Garantías, se allanó el domicilio del supuesto causante. En ese marco se procedió al secuestro de combustibles, aceleradores y demás elementos probatorios”.

Por otra parte, también se incautaron las prendas de vestir que el joven aparentemente usó en el momento en que ocurrieron los hechos”, según contaron fuentes policiales.

“Lo bueno es que la policía actuó rápidamente”

Las actuaciones judiciales por esta infrecuente seguidilla delictiva están a cargo de la Ayudantía Fiscal de Monte Hermoso.

Los hechos fueron encuadrados como “daños reiterados”.

La policía prefirió reservar la identidad del sospechoso para no entorpecer la investigación.

Trascendió que el joven (sería de Bahía aunque vacacionaba con sus padres) estaría bajo tratamiento psiquiátrico, aunque se desconocen los motivos.

“Lo bueno es que la policía actuó rápidamente y eso habla muy bien de ellos. No me dieron muchos detalles, aunque conseguí su nombre por gente ajena al caso y de vecinos que lo vieron por la zona”, comentó Frapolli.

Al mismo tiempo, el joven señaló que es la primera vez que sufren un hecho de esta índole.

“Creo que fue al voleo. Él actuó muy tranquilo, creo que no se imaginaba que podía haber gente. Mi hermano me contó que esta misma persona, que al parecer vive muy cerca, venía seguido a preguntar por rifles, pero armas de fuego no vendemos. Creemos que entró con esa intención”, opinó.

Por último, sostuvo que “en esta zona nunca sucedió algo así y mucho menos en tan poco tiempo. A la gente la asustó bastante”.

“Hablando con el abogado de la familia, nos pidió calma, aunque nosotros queremos que los padres o el mismo chico se haga cargo de los destrozos que hicieron. Estos son unos vidrios blindados, por eso es que no pudo ingresar, y son muy costosos”, cerró.

Reconocimiento positivo

Diligencia. En el marco de la recolección de pruebas, el pasado lunes 27 se llevó a cabo una rueda de reconocimiento de personas en la sede de la Estación de Policía Local.

Resultado. Al menos un testigo reconoció positivamente al acusado como autor de alguno de los delitos.

Indicios. La cercanía temporal y de lugar lo comprometen con los otros hechos que son materia de investigación.