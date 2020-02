A la espera de conocer su rival, Guido Pella se prepara para su estreno en el Córdoba Open

Tras la buena actuación en el Abierto de Australia, donde alcanzó su mejor resultado al acceder a la tercera ronda, el bahiense Guido Pella (25°) se prepara para iniciar una exigente gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

El primer desafío del jugador local será el Córdoba Open, ATP 250 a iniciarse el próximo lunes, donde defenderá los 150 puntos equivalentes a la final alcanzada en la edición pasada, donde cayó ante el local Juan Ignacio Londero (52°).

Guido, segundo preclasificado (el primero es el argentino Diego Schwarztman), hará su estreno directamente en la segunda ronda. Allí esperará por el ganador del duelo entre el francés Corentin Moutet (70°) y el brasileño Thaigo Monteiro (86°).

Asimismo, Pella conformará dupla con su compatriota Facundo Bagnis para afrontar el cuadro de dobles, donde les espera la pareja integrada por el uruguayo Pablo Cuevas y el boliviano Hugo Dellien en primera ronda.

Por su parte, Schwarztman también espera rival en segunda instancia, el cual saldrá del choque que animarán el correntino Leonardo Mayer (101°) y el español Jaume Munar (90°).

El campeón vigente, en tanto, el cordobés Londero, se las verá con el italiano Marco Cecchinato (77°). En caso de triunfar, podrá cruzar con su compatriota Pedro Cachin (WC) o el boliviano Dellien.

Los demás argentinos con actividad en Córdoba serán: Federico Delbonis (vs Pablo Cuevas), Francisco Cerúndolo (vs español Pablo Andujar) y Federico Coria (vs sloveno Andrej Martin).