La campaña de vacunación contra el COVID en Bahía y el misterio de los 2 palitos de Olimpo

--Juan, ¿vos no serás hijo de Maradona?

--Viniste tan afilado que ni siquiera saludás.

--Era un chiste. No te pongas así. Vos que sos fan del Diego, supongo que no te habrás perdido todos los entretelones de los últimos días.

--Varios rozan el mal gusto, pero evidentemente la pelea por la herencia ya se inició y escucharemos muchas más cosas, algunas seguramente insólitas.

--A propósito de Maradona, te quería comentar un dato al pasar: uno de los abogados que interviene de manera activa en el caso tuvo protagonismo en una de las causas más resonantes de nuestro medio.

--Ah, mirá vos. ¿Quién es?

--El doctor Rodolfo Baqué, quien asesora a una de las últimas personas que vio con vida al astro aquel fatídico 25 de noviembre, la enfermera Dahiana Madrid.

--Lo escuché decir que Diego había tenido una caída y un golpe en la cabeza una semana antes de su muerte, que murió por la falta de atención médica y que ese desenlace se podría haber evitado. Pero no recuerdo en qué caso trabajó en Bahía.

--Fue uno de los abogados de Juan Ignacio Suris en la causa por narcotráfico. Lo asesoró junto con sus colegas Mariano Bernárdez y Oscar Rodríguez, aunque esa tarea terminó de manera inesperada y casi insólita.

--¿Por qué?

--Porque se dio un hecho infrecuente, al menos en la ciudad: los abogados renunciaron a la defensa de Suris en medio del juicio oral de 2015, que luego fue anulado por Casación. Se quejaban por la limitación al derecho a defensa, porque solo se incorporaban las transcripciones de las escuchas de la causa y no los audios. "No podemos permitir que Suris declare a ciegas", dijeron y anunciaron su renuncia. El debate sufrió una demora lógica y el imputado después siguió con defensor oficial. Lo absolvieron, anularon el fallo y tiene que ser juzgado nuevamente.

--¿Qué me contás de la visita de Guillermo Jelinski, el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense?

--Por lo pronto, dejó algunos compromisos. Habrá paliativos a corto plazo, pero el principio de la solución definitiva recién llegaría a mediados de junio del año que viene.

--Se produjeron momentos de mucha tensión cuando se reunió con los intendentes de la zona en las aulas de la UNS en Altos del Palihue. La gente ya está cansada de tantos idas y vueltas.

--Hubo un grupo de vecinos que quiso entrar al lugar para reclamar y empezaron a golpear puertas y ventanas. Los atendió el propio Jelinski y les dijo que no "había soluciones mágicas", pero que se implementará en los próximos días un plan de contingencia. A favor de Jelinski hay que mencionar que vino a Bahía y dio la cara.

--¿Cómo será?

--Similar al que se montó en 2000, cuando estaba Azurix. Pero no me hagas acordar de aquella época.

--Es que se debe recordar, porque evidentemente la historia se repite.

--Es verdad. Volverán los camiones cisternas a los barrios y la distribución de agua potable en bidones o bolsitas por las casas.

--Hubo un dato que pasó prácticamente desapercibido en el momento, pero que genera preocupación en el sector de la construcción.

--No me enteré.

--Jelinski dejó entrever que ABSA no habilitará nuevos medidores en la ciudad hasta que la crisis actual esté medianamente superada. Eso implica que las obras que aún no están finalizadas, no podrán contar con medidor y, por lo tanto, no podrán ser habilitadas. Es todo un problema.

--Escuché que el Concejo Deliberante y la OMIC canalizaron las quejas de los vecinos.

--Sí. Van a pedir que no se cobre en los barrios que tienen problemas, algo que debería ser espontáneo, ya que ABSA está incrementando sus arcas con un servicio que no brinda. Me parece que es darle una aspirina a un enfermo terminal. El problema es mucho más profundo que una factura en cero y las soluciones deben abordar toda la problemática. Por ejemplo, corregir el sistema de medición.

--Otro dato que no trascendió es que Jelinski y el titular de ABSA, Germán Ciucci, tuvieron una positiva reunión con el Fiscal Federal Santiago Ulpiano Martínez.

--¿Por la causa conocida como "Meninato", iniciada oportunamente por los pescadores artesanales de la ría?

--Esa misma. Los funcionarios le presentaron al Fiscal el acuerdo para la terminación de detalles y puesta a punto de la Planta Depuradora de Efluentes Cloacales "Primera Cuenca", obra ejecutada por la UTE Panedille SA-Tecma SA, y que debido a la pandemia, se demoraron los tiempos de finalización. En el encuentro también se manifestó la intención de retomar el proyecto, conjuntamente con las empresas del Polo, de la construcción de una planta de reuso, algo por lo que se viene luchando hace mucho tiempo.

--Pero no todas fueron malas en la ciudad. Los contagios de Covid-19 bajaron sustancialmente la última semana.

--Sin dudas. Fijate que no pasó de 50 el número de contagios diarios y que se duplicó la cantidad de recuperados. Pero...

--¿Siempre vas a encontrar el lado malo de las cosas?

--No es ver el vaso medio vacío. Pero si analizás las estadísticas oficiales vas a notar que está bajando la edad promedio de los contagiados. Y la sensación es que lo peor ya pasó. Y no es así.

--Eso es verdad. Y se vienen las fiestas. Y las despedidas de año.

--Es un tema que preocupa en sobremanera al Municipio. Por eso, empezarán con fuertes controles en distintos puntos de la ciudad.

--¿Se sabe algo de la vacuna?

--Tengo una información muy fresquita.

--Soy todo oídos.

--El ministro de salud de la provincia, Daniel Gollán, le confirmó al intendente Héctor Gay, vía Zoom, que tienen previsto iniciar el operativo en territorio bonaerense a fines de enero, principios de febrero.

--¿Y se sabe cuál usarían?

--Es un hecho que será la vacuna rusa, conocida como Sputnik V. Se aplicarán dos dosis, con 21 días de diferencia. Y no será obligatoria. Empezarían con el personal de salud, montando un centro en el Municipal y en el Penna.

--Y para demostrarte que no soy mala onda, te voy a dar una muy buena noticia. Una inversión muy importante que se viene en la ciudad.

--La de Profertil ya la sé y ayer La Nueva publicó que Amazon pidió 18 meses de prórroga para comenzar su proyecto en Bahía. Todo con información oficial.

--Ya hablamos bastante de esas. Pero esta es en la refinería Ricardo Elicabe, en la zona de Loma Paraguaya.

--¿Es la que adquirió hace un par de años Trafigura, la empresa con capitales holandeses?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--Esa misma. Te cuento. Esta semana vinieron a la ciudad varias autoridades a recorrer el complejo y anunciaron la decisión de ampliar y modernizar la planta, haciendo un fuerte énfasis en controles medioambientales.

--¿Se habló de números?

--Tendrían decidido invertir alrededor de 200 millones de dólares en los próximos cuatro años. Y las tareas comenzarían en los próximos días.

--Esa sí que es una buena noticia. Ahora me toca a mí darte un dato que te va a sorprender. Es sobre la causa judicial por la supuesta defraudación en la compra de la "famosa" cancha de fútbol sintético de Olimpo, a través de un subsidio municipal de 2 millones de pesos.

--A ver.

--La causa fue archivada.

--¿Eso que quiere decir?

--Que la fiscalía no encontró pruebas para imputar al dirigente Alfredo Dagna (entonces presidente y actualmente vice) y al ex secretario, Carlos Marchegiani, quienes en marzo de 2017 habían firmado un acta que daba cuenta de la llegada a Bahía de la "alfombra" que, en realidad, nunca llegó.

--¿Esto significa el cierre del caso?

--Significa que no hay más por investigar, al menos desde lo penal, salvo que surja nueva prueba, cosa que no creo que suceda.

--¿Por qué aclarás "al menos desde lo penal"?

--Porque desde hace un año, paralelamente, está abierta una demanda civil de Olimpo contra dos empresas de Córdoba (Vida Milano S.A. y Fue y Vino S.A.), a las que supuestamente les compró (y abonó casi por completo) 87 rollos del sintético. El reclamo por los daños y perjuicios asciende a 16,5 millones de pesos.

--Lo concreto es que nadie sabe dónde está la cancha ni los dos palitos que aportó la comuna, porque la idea era que no solo la usaran las categorías aurinegras sino también la liga municipal infantil.

--Exacto. Claudio Asteggiano, presidente de Vida Milano, y Atilio Gelfo, titular de Fue y Vino, dijeron desconocer la transacción (por 2.695.968 pesos). El fiscal Del Cero (quien heredó la causa) pudo establecer, mediante la investigación, que había un vínculo entre ambas firmas: el nombre de Andrea Rossi, directora suplente de la primera y accionista de la segunda.

--¿Y?

--Y la fiscalía también recibió de manos del club el contrato original entre Olimpo y Vida Milano, del 13 de enero de 2017, y determinó formalmente, a través de la sucursal local del Credicoop, movimientos de débito en la cuenta aurinegra destinados al Banco Nación de Alta Córdoba, que también aportó comprobantes de los pagos dirigidos a la empresa Fue y Vino, bajo la titularidad de Gelfo y Rossi.

--¿Hay más pruebas?

--Del Cero también citó distintos diálogos de WhatsApp que constan en la causa, a través de los cuales se observa el "incesante y constante" reclamo de Andrés Dagna (hijo de Alfredo) a estas dos personas, con "cierto nivel de ansiedad, preocupación e interés porque lo adquirido sea entregado", afirmó el fiscal. En definitiva, Del Cero consideró que no se pudo probar la existencia de una maniobra defraudatoria y que el club también aparece como presunto perjudicado económicamente. Parece que la cosa va para largo y lo preocupante es que la guita de "todos" se esfumó.

--Te cambio de tema. Me sorprendió la salida de Fabián Val de la Dirección del Mercado Municipal.

--El hombre que terminó con el olor del lugar, después de 50 años.

--Claro. Me dicen que la decisión fue consensuada. Tras el ordenamiento llevado a cabo, el municipio empezó a buscar un gerente comercial para darle otro perfil al lugar. En ese tren creyeron que lo más conveniente era contar con una sola persona. Y allí surgió el nombre de Antonela Giglio, una licenciada en administración allegada a Tomás Marisco, que ya asumió el jueves.

--¿Sospechás que la política metió la cola?

--Todos sabemos que Val pertenece al partido Radical y llegó al cargo de la mano de Alvarez Porte, pero en este caso aseguran que se buscó darle una impronta distinta al Mercado, para tratar de convertirlo, según dicen, en un polo gastronómico, comercial y social, asociado al entorno, que ya comenzó a modificarse.

--¿Y a Val dónde lo ubicaron?

--Va a depender de la secretaría de Gobierno, como una suerte de coordinador de la delegación de Las Villas. Su función será convertirse en nexo con las instituciones intermedias, como son los clubes, las sociedades de fomento, las ONG y la iglesia.

--Dicen que la despedida fue muy emotiva con los propietarios de los locales.

--Le agradecieron, también por redes sociales, todo lo que hizo por el Mercado. Sin ir más lejos, en el inicio de su gestión, había 22 locales abiertos y se fue con casi el 90% de ocupación completa. También logró construir la sala de elaboración, que era algo muy solicitado; iluminar con luces LED todo el espacio interior e implementó un Paseo que le dio oportunidades a distintos emprendedores de la ciudad.

--Cómo se pasó el año. Ya tenemos las fiestas encima.

--Me cayó la ficha el otro día, cuando fui al Shopping y ví el decorado navideño con el gigante Arbol de Navidad armado y todo. Quedó espectacular!!

--El esfuerzo que está haciendo la sociedad del shopping de acompañamiento y para seguir adelante es para aplaudir de pie.

--Ahora está abierto desde las 10 horas y en los próximos días ampliará su horario hasta las 21. De paso me aclararon que eran solo 4 los locales cerrados, el resto está abierto y hay uno que abrió con la marca exclusiva Akiabara y Little Akiabara. Pero hay algo que va a ser distinto y es una primicia.

--Contá!

--Este año Papá Noel estará en el BBPS pero de manera virtual: los niños podrán llevarle sus cartas y recibirán un saludo por video de whatsapp.

--Muy buena forma de resolverlo cuidándonos a todos.

--Y sí, en eso de cuidarnos son muy estrictos en las medidas de prevención tanto en el centro comercial como en el patio de comidas. Y me comentaron que hay un menú promocional, transmisión de partidos de fútbol y shows musicales los fines de semana. También estará abriendo SACOA.

--Imagino que, como siempre, va a haber promos especiales con las tarjetas.

--Sí, con la Tarjeta BBPS tienen la Promo "Llevate el crédito" en la que ganás el 20% del valor del ticket de tu compra en créditos para tus próximos consumos en La Coope. Y para las fiestas se vienen promociones de todos los colores con importantes descuentos y cuotas sin interés. Pero de esto no te puedo contar nada porque todavía no lo comunicaron oficialmente.

--Villa Mitre también se acopló, con novedades, a la propuesta de regalos para las fiestas.

--Sacaron 4 cajas coleccionables con distintos productos, que se pueden adquirir en la Tienda Oficial, o de manera online, tanto para socios como para público en general.

--Me comentaron que la modalidad de Tienda funcionó muy bien durante la pandemia y que esos ingresos ayudaron, en épocas de bolsillos flacos, para el mantenimiento general del club y el pago de sueldos.

--¿No te dijeron nada del Chardonay de la Bodega del Este?

--Es en uno de los pocos lugares que se consigue, e incluso personalizado para los hinchas tricolores. Dicen que es de alto nivel.

--Siempre un paso adelante vos.

--Con ese paso adelante levanto campamento. Me voy a disfrutar el fin de semana largo a Monte.

--Y no sos capaz de invitar!