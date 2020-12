Desmintió una denuncia en su contra por presunta usurpación

Un hombre denunciado por al parecer usurpar dependencias de un inmueble de Villa Mitre y poner supuestamente a la venta la totalidad de la propiedad, desmintió esa situación y aseguró que cumple con el contrato de alquiler que firmó.

Por tal motivo, José María Rivarola radicó una contradenuncia en la comisaría Cuarta, en la que refutó la versión brindada por Elizabeth del Valle Luna.

El jubilado de 67 años planteó que nunca podría poner a la venta la finca ubicada en Chiclana y Luis Piedra Buena, porque -dijo- no es su propietario.

"En ningún momento publiqué el inmueble a la venta porque no es mío; no puedo vender algo que no me pertenece. Tengo un contrato de alquiler con Alejandro Andria, que aparentemente es nieto del dueño de la propiedad, con fecha hasta 2023 y firmado ante un escribano", aseguró.

"Él jamás me molestó, pero su pareja (por Del Valle Luna) y las hijas, que viven en la planta alta de la casa, me escribieron `usurpador´ (en una pared exterior del edificio y sobre la vereda). No tengo trato con esta mujer y nunca le alquilé a ella", aclaró Rivarola.

Negociación

"Primero alquilé el galpón de la esquina, en Piedra Buena 2, y arriba hay una casa de muchos años donde residen la denunciante y sus hijas. A la vuelta, en Chiclana 1607, hay otro galpón más grande donde vivían personas a las que Andria no podía sacar, entonces me hizo un contrato y esa gente se fue. Alquilo los dos galpones y así se acordó", continuó diciendo.

Del Valle Luna denunció además que Rivarola supuestamente no paga el alquiler desde hace varios meses.

"En un principio en uno de los galpones puse una gomería, porque Andria me mintió. Me dijo que podía habilitarla, entonces compré todas las maquinarias y la abrí, pero siete meses después la Municipalidad me obligó a cerrarla", relató.

Dijo que "desde 1930 hasta 1940, la propiedad aparece a nombre de José Andria y su señora, y aparentemente nunca se pagó nada. Entonces la Municipalidad me hizo cerrar la gomería y ahora uso el galpón como depósito".

Actividad

El hombre explicó que se dedica a recolectar gomas viejas para compradores de Bolívar y Buenos Aires.

"Voy todos los días desde las 9 hasta las 11, y un rato a la tarde. Los vecinos están todos a mi favor porque no molesto a nadie, pero a esta gente (en referencia a la denunciante y sus hijas) no la quiere nadie. Lo que dijeron es todo mentira y tengo pruebas para presentar que lo acreditan", manifestó.

Rivarola denunció en la comisaría Cuarta villamitrense, las pintadas hechas en las instalaciones.

"Ella (por Del Valle Luna) dice que estoy `acomodado´ con la policía, pero no es así. No registro antecedentes por estafa ni por ningún otro delito", aseveró.

"En la comisaría presenté el contrato de alquiler, el policía lo leyó y me dijo que está todo en regla. Después mandó una copia a fiscalía", acotó Rivarola.

La presentación de Rivarola

tramita en la UFIJ Nº 2

Desde Fiscalía General confirmaron que el 23 de noviembre Rivarola denunció "daños", porque "con aerosol" habían escrito "usurpador y estafador" en el edificio, como también aseguró que "está alquilando el galpón".



El hombre afirmó que la "gente que vive arriba lo amenaza diciéndole que se vaya" del lugar, y "lo acusa de querer vender el inmueble.



La denuncia formulada por Rivarola está siendo investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2.



"Es mentira que no pago el alquiler. A Andria siempre le doy plata e, incluso, tengo algunos recibos de antes firmados por sus hijas", finalizó Rivarola.