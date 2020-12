Nunca había pasado algo así en la NBA; hoy, la vuelta de Denver y Campazzo en busca de la primera

El partido entre Dallas Mavericks y Los Angeles Clippers quedará marcado en la historia por los 50 puntos de diferencia que los Mavs sacaron en el primer tiempo (77 a 27), lo que significa la mayor diferencia de puntos después de dos cuartos en toda la historia de la NBA, desde que existe el reloj de posesión, en 1955.

El final fue 124 a 73.

La excusa de la baja de Kawhi Leonard, ausente por lesión tras el codazo fortuito que le propinó su compañero Serge Ibaka, dejó de tener el peso necesario para justificar lo que estaba pasando.

Dallas, que no contaba con Kristaps Porzingis, tenía el control absoluto de un partido en el que dominaban, controlaban en ambas zonas y anotaban a su antojo.

Además, Luka Doncic ratificó su nivel, con 24 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias.

El historial de las mayores diferencias en un primer tiempo, además del mencionado, incluye otros de 47 (Warriors vs. Kings, el 2 de noviembre de 1991); 44 (Dallas vs. Philadelphia, el 13 noviembre de 2014) y Sonics vs. Celtics (el 23 noviembre de 1967).

Hoy juega Denver

Intentando recomponerse de las dos derrotas, en otras .presentaciones, frente a Sacramento (126 a 124) y contra los Clippers (121 a 108), Denver, el equipo de Facundo Campazzo, enfrentará hoy a Houston, desde las 23 (NBA TV).