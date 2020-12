Boca: Russo prefirió no hablar de superclásico que se viene

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Angel Russo, no quiso decir que jugadores utilizará en el Superclásico ante River Plate del próximo sábado, que se disputará cuatro días antes de jugar el primer encuentro contra Santos por la serie semifinal de la Copa Libertadores.



"Es muy pronto para hablar de lo que viene. Jugamos semifinales de Libertadores. Hay que medir todo, lo que buscamos y necesitamos", comentó en conferencia de prensa Russo después de la victoria de su equipo ante Huracán 3 a 0, por la tercera fecha del grupo a de la zona Campeón de la Copa Diego Maradona.



Después Télam fue consultado por el delantero Cristian Pavón, que tendrá que reincorporarse al plantel el próximo 1 de enero, ya que venció su préstamo en Los Angeles Galaxy. "Hasta que no hable con él no digo absolutamente nada", destacó al respecto.



Acerca de si el "Xeneize" va a contratar algún refuerzo para las semifinales de la Copa, expresó: "No lo contemplamos, porque no son simples ese tipo de cosas. Esperemos lo que pueda desarrollarse y ponernos tranquilos a lo que viene".



Boca venció anoche a Huracán por 3 a 0 y es puntero del grupo A con 7 puntos y el próximo sábado 2 de enero enfrentará a River de local por la quinta fecha de la Copa Diego Maradona y luego el 6 de ese mes lo hará ante Santos, de Brasil, también en la Bombonera, por el encuentro de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores.