"Queremos agua", el pedido desesperado de un grupo de vecinos frente a ABSA

Decenas de vecinos de distintos sectores se manifiestan esta mañana frente a las oficinas de ABSA por el conflicto con el agua en Bahía Blanca.

Al grito de "queremos agua", llegaron con baldes y bidones para exigir un mejor servicio. Algunos ingresaron a las oficinas, donde fueron recibidos por empleados de la empresa.

Vale recordar que el problema viene desde hace tiempo y el malestar se acrecienta: muchos bahienses pasaron Nochebuena y Navidad sin agua, y se vienen al menos dos meses de mucho calor.

"No han hecho las obras y cierran una válvula para abrir otra. No andan los lavarropas ni se llenan los tanques. Tenemos derecho a tener una pileta, a regar nuestras plantas, pero la inoperancia y la corrupción hace que cada año sea peor", dijo una vecina frente a las oficinas de ABSA.

Y otro vecino agregó: "En plena pandemia han seguido construyendo y dando certificados de obras; que no nos mientan y traten de estúpidos. Nos dicen que es por las algas y las piletas, ¡no tienen vergüenza. No voy a pagar".

Otro hombre que lleva 4 días sin agua contó que más de 25 barrios están con problemas y lamentó que la empresa dé "respuestas evasivas".

"Estamos en pandemia y no tenemos modo de higienizarnos. Pedimos 'emergencia hídrica ya' y que el intendente [Héctor Gay] se ponga al frente del reclamo".

Por este tema también habló por LU2 una vecina del barrio Patagonia, quien pidió "soluciones YA porque son días enteros sin servicio".

María de los Ángeles Montes de Oca señaló que "no hay mucha respuesta por parte de ABSA". A su vez, dijo que la empresa envía pocos camiones para el abastecimiento y que solo reparten hasta las 16.

Si bien reconoció que las obras para una solución definitiva llevan un proceso y se necesita tiempo, manifestó que ABSA puede tomar algunas medidas para paliar la situación.

"Pueden poner más camiones y repartir agua por mayor cantidad de horas. También dar información: que expliquen por qué no hay agua. El 22 salió una información sobre la rotura de un conducto que va hacia el Polo y que gran parte del agua de Bahía iba hacia el Polo, pero no dijeron si eso se arregló o no", cuestionó la vecina.

Al respecto, La Nueva. se comunicó con la empresa y desde ABSA desmintieron esa información: "Hace más de 20 años que el acueducto industrial lleva agua cruda al Polo; no es tratada", aseguraron.

De esta manera, descartaron que el agua que usa al Polo influya en la falta de servicio o en la baja presión que sufren numerosos sectores de Bahía.

La vecina de Patagonia también habló sobre otra medida a considerar para atravesar este difícil momento.

"Creo que con mínima voluntad algo se puede hacer. No queremos que los proyectos queden parados y pedimos que se licite enseguida, para que las obras se empiecen a ejecutar lo antes posible. Mientras tanto, una solución para paliar esta situación: quizás cortes programados para que uno esté prevenido y junte agua, y no estar 4 días sin servicio", indicó.

María de los Ángeles también contó que están todos los vecinos conectados por este tema y que son muy pocos los barrios que tienen agua.

"Sabemos de un domicilio que pidió el camión y no fue porque era un solo domicilio en ese sector [...] Se necesita tiempo porque es un problema de décadas, pero necesitamos una solución ya porque son días enteros sin agua. No queremos que vengan a decirnos que hay un proyecto, necesitamos una respuesta ya", insistió la vecina.

Esta mañana un grupo de vecinos se moviliza frente a las oficinas de ABSA, para luego dirigirse hacia el Concejo Deliberante y el Municipio. A las 11, también habrá una protesta frente a la planta Patagonia para pedir por un mejor servicio.