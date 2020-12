Gay: "En Bahía vamos a tener cerca de $ 200 millones adicionales para hacer obras en 2021"

El intendente Héctor Gay hizo un balance sobre este 2020 en una entrevista que se emitió por LU2, en la que habló sobre la pandemia, las obras que se harán en Bahía Blanca y otros temas.

"Fue un año muy particular en todo el mundo y a nosotros nos tocó en distintas etapas, con lo cual es difícil hacer un balance de un año donde prácticamente hubo un solo tema, el COVID", comenzó diciendo el jefe comunal.

Gay sostuvo que arrancaron el 2020 "empezando la nueva gestión y con un montón de proyectos, de ideas, de llevar adelante cosas que habíamos dicho en la campaña 2019, pero también de darle una impronta diferente a esta segunda gestión sobre todo después de haber tenido una revalidación que para nosotros fue muy significativa en las urnas".

"Llegamos al gobierno municipal con un 43 % de votos en 2015 y cuatro años después logramos el 51 %, lo cual fue una gran satisfacción, pero también un compromiso para encarar una nueva etapa con improntas distintas", aseguró.

Gay reconoció que "nos quedaron muchísimas cosas en el cajón porque ya en marzo empezamos con esta situación del COVID, que se extiende hasta el día de hoy y que lamentablemente no está terminada, con lo cual el balance pasa por la pandemia, con cuestiones negativas en su mayoría pero también con algunas cuestiones positivas porque afloró el espíritu de solidaridad de la gente con un trabajo enorme del personal de salud".

Durante la entrevista, el intendente también se refirió a la difícil situación económica: "Cerramos el año con una caída del PBI a nivel nacional del 11 %, que dejó sus secuelas que todavía se extienden. Llegamos quizá un poco mejor de lo que pensábamos en varios aspectos, pero me parece que el dato clave que hay que tener en cuenta y que todos debemos recordar es que la pandemia no terminó y que aún vamos a vivir momentos difíciles", advirtió.

En ese sentido indicó que si viene una segunda ola de contagios "tenemos la ventaja de la experiencia de todo lo que se fue haciendo este año, pero también tenemos cosas negativas. Al principio la gente aceptó la cuarentena, se dio cuenta de la gravedad y respetó el aislamiento; esto hoy es casi imposible".

"Si viene una segunda ola (que va a venir, no les quepa duda) no vamos a tener la posibilidad de que la gente se quede adentro, es muy difícil que ocurra porque hay mucho hartazgo y una cuestión económica de fondo; hay gente que estuvo tres o cuatro meses sin poder trabajar y las secuelas son muy duras [...] Nos preocupa que haya gente que entienda que esto se superó o que crea que la vacuna va a solucionar todo", señaló.

De cara al 2021, Gay contó que habrá una reunión con directores de hospitales e infectólogos para determinar cómo seguir. A su vez, aseguró que "vamos a trabajar fuerte en la difusión y prevención, quizá en la posibilidad de más testeos, en reforzar las unidades centinelas que anduvieron muy bien en los barrios. Pero básicamente hay que trabajar en la responsabilidad de la gente. Lo que está ocurriendo con las fiestas clandestinas, con la liberación, con no usar el tapaboca, es lamentable".

"Seguramente después de las Fiestas vamos a volver a crecer en contagios porque hay un sector que no entiende que la única forma de prevenir es con el cuidado personal, el distanciamiento y el tapaboca. La gran mayoría lo hace, pero hay un sector que no y perjudica a todos", lamentó.

Obras

Gay consideró que "estamos bastante bien parados" y celebró la aprobación del presupuesto de la Provincia, "con varios cambios que nos mejoran".

"Trabajamos muy duro con un grupo de intendentes para cambiar el presupuesto original y logramos un fondo de infraestructura a administrar directamente por los municipios de 12 mil millones de pesos. Esto significa que en Bahía vamos a tener cerca de 200 millones de pesos adicionales para hacer obras en el transcurso del 2021, que vamos a destinar básicamente a pavimento y a extender la red de iluminación LED, además de algunas otras obras", aseguró el jefe comunal.

Además, habló sobre varias obras que ya se están realizando en la ciudad o que se pondrán en marcha próximamente.

"En estos días empezó la obra de pavimentación de calle Chile, el sector de calle México, para tener mejor conectividad con el centro. Y esta semana también firmé el convenio con la empresa que se va a hacer cargo del nuevo centro de salud en Villa Gloria y Grünbein, donde aumentó mucho la población. El de Villa Delfina ya está listo, tenemos que equiparlo", explicó Gay.

Y agregó que "después del feriado de fin de año la empresa Intel va a hacer la etapa final de la obra del Teatro Municipal, que va a quedar muy bien; ya están los fondos para que empiece".

El intendente también sostuvo que próximamente se van a tratar varios proyectos en el Concejo Deliberante "porque algunas de las licitaciones de obras que hicimos fueron a sola oferta y esto requiere que pase por el Concejo, pero es un trámite".

"Eso va a permitir que en enero empiece la repavimentación de avenida Colón, entre la Plaza Rivadavia y el estadio Carminatti. También va a empezar la obra de asfalto de calle Cambaceres y Gambartes; la obra de cloacas en el barrio Thompson; y entre enero y febrero vamos a empezar con la colocación de 1.050 luminarias LED, tomando en cuenta las principales avenidas que faltan y otros sectores de barrios", detalló.

En ese marco, Gay dijo que es "optimista de que en 2021 vamos a tener más obras que las que tuvimos en 2020" y contó que, por los últimos contactos que tuvo con Vialidad, en el primer bimestre de 2021 se debería reanudar la obra de Sesquicentenario y El Cholo.

"La obra de la autopista de la 33 está yendo muy bien y la de Dasso, que hacemos en conjunto con el Puerto, también está yendo dentro de los plazos previstos", destacó.

Balneario Maldonado

"Habíamos definido una posibilidad de entrada acotada, con inscripción previa a partir del 4 o 5 de enero, en base a protocolos de Provincia. Lunes o martes vamos a volver a reconsiderarlo en función de las últimas novedades de Provincia para ver si podemos seguir adelante con eso o no", dijo Gay.

Y agregó: "Sabemos de la necesidad de recreación que hay y estábamos dispuestos a tener alguna actividad sin transporte, teniendo en cuenta que el balneario es amplio y se pueden cumplir protocolos. Lo vamos a intentar y si vemos que es muy complejo que la gente acate, lo tendremos que cerrar".

Agua

Durante la entrevista, Gay también habló sobre el problema del agua en Bahía, que lleva mucho tiempo sin solución. De hecho, La Nueva. recibió varias quejas en las últimas horas dado que muchos bahienses están pasando esta Navidad sin agua.

El jefe comunal dijo que esta compleja situación "es producto de muchísimos años de desinversión" y consideró que si bien este último tiempo "llovió mucho y ABSA trabajó en las pérdidas, también tenemos más consumo porque hay más gente en la ciudad".

"La gente de Provincia ha tomado conciencia de que las obras hay que hacerlas sí o sí y tienen la plata del crédito internacional de 160 millones de dólares para hacerlas. Estamos más cerca que nunca de poder concretarlas, creo que en las próximas semanas se va a licitar y el primer semestre de 2021 debería estar en marcha", sostuvo el intendente, quien recalcó que "esto no es magia, no vamos a solucionar los problemas de este verano y me animo a decir que ni siquiera del próximo".

Encuentro en la CGT

Con respecto a sus declaraciones en el acto de la CGT y la Unión Industrial Bahía Blanca, Gay dijo que estuvo enfático pero no enojado "como alguno interpretó; alguna gente escuchó solo una parte del discurso y sacó conclusiones que nada tienen que ver con la realidad".

"Quise dejar en claro tres aspectos que me parecen esenciales. Primero, tenemos que tener un concepto de unidad para encarar lo que viene y las posibilidades que tiene Bahía Blanca después de la pandemia, que no son pocas. Tenemos que encararlas entre todos, y lo que yo apunté el otro día es que los sectores que no estuvieron en la CGT deberían sumarse. Segundo, estos convenios son realmente buenos cuando empiezan a plasmarse en la realidad, para que no queden en intenciones. Tercero, tenemos que dejar de hablar solamente de Bahía Blanca y hablar del proyecto regional, del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, porque tenemos mucho para dar", cerró.