"El profe me había dicho que la primera que tocara iba a ser gol", contó Matías Mayer

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

El tiempo que tardó Matías Mayer en correr desde la mitad de cancha hasta el área rival y cabecear un gran centro de Eric Verón, en su primera intervención en el partido.

Sólo esos segundo necesitó el ex-Olimpo para marcar el gol de Sansinena en el empate 1 a 1 ante Deportivo Maipú de Mendoza, líder de la Zona Campeonato Sur del Torneo Federal A.

"Justo el profe (Marcos Galeano) antes de entrar me había dicho que la primera que toque la iba a mandar a guardar. Y entré y metí el cabezazo en la primera que toqué", le contó el Ruso a La Nueva. tras el partido.

-¿Por eso cruzaste toda la cancha para abrazarlo?

-Sí, además ya lo conozco hace mucho tiempo, lo tuve en Olimpo. Así que fue por ese afecto que nos tenemos mutuamente.

-¿Hoy (por ayer) la pegó o te la tira siempre ja,ja?

-Le pegó, ja, ja. Siempre jodemos. Es muy buena persona y nos llevamos muy bien.

El gol. Parte 1.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

-¿Qué se siente gritar un gol después de tanto tiempo y en un año tan especial?

-Fue un desahogo… alegría, todo junto. Se me cruzaron un montón de cosas. En lo personal contento porque estoy volviendo a jugar, que en Olimpo no lo hacía tanto, y es lo que necesitaba.

El albirrojo comenzó perdiendo al minuto por un gol de penal y luego insistió por todos lados, sobre todo en el segundo tiempo, para conseguir la primera victoria en el regreso de la actividad, ante uno de los candidatos a pelear firmemente por el primer ascenso.

"En lo personal muy contento, pero un poco triste porque lo fuimos a buscar por todos lados y no pudimos dejar los 3 puntos en casa. Creo que en el final nos merecemos un poco más, fue parecido al partido con Villa Mitre (0 a 0 en la segunda fecha) que merecimos un poco más. Trabajaremos en la semana para ir a ganar en Las Heras (ante Huracán)", admitió el neuquino.

"Yo justo me estaba acomodando en el banco, casi ni lo vi el penal. Eso te hace más difícil todo, pero con muchas ganas y yendo a buscar lo pudimos empatar. Creo que nos falta el último pase para convertir, pero no tuvimos mucho tiempo para trabajar, lo estamos trabajando en la semana para apuntar a los playoffs. Vamos a tratar de mejorar eso" reconoció Mayer.

El gol. Parte 2.



-Te tocó jugar en varias posiciones; entrar bien de 9 y poder marcar un gol es un plus extra...

-Sí, yo había hablado por el técnico y le dije que me use donde me necesite, puedo jugar de volante por derecha, por izquierda o de delantero. Por suerte me tocó entrar por Lucio (Pruneda), de 9, y pude convertir.

-Si bien no se les dio el triunfo, volvieron a sumar ante rival duro. ¿Con el correr de los partidos se verá la mejor versión de Sansinena?

-Eso es lo que nos propusimos, darle pelea a todos. Somos casi todos jugadores nuevos. Tenemos un lindo grupo, que eso también te fortalece a la hora de salir a la cancha. Hay que tener paciencia porque somos casi todos jugadores que nos empezamos a conocer ahora y se necesita tiempo para encontrar el mejor funcionamiento. Seguiremos trabajando para lograr eso.