PRODIAL: Igualdad de género en las culturas organizacionales de las empresas del SOB

Pablo Laschiaza

Especial para La Nueva

El Ente Zona Franca Bahía Blanca+Coronel Rosales llevará adelante el PRODIAL, un programa pensado para el entorno del comercio exterior del Sudoeste bonaerense que incluye la implementación del Sello Construir Igualdad (Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires), capacitaciones para víctimas de violencia de género, la difusión de los protocolos de prevención y de denuncia de acoso sexual y/o violencia hacia las mujeres, entre otras cosas todas referenciadas a la igualdad de género.

Alejandra Larosa, quien, junto a Rocío Pedraza (estará a cargo de las capacitaciones previstas para 2021) forma parte del equipo encargado del programa dentro del Ente, expresó: “Si bien hoy existe un diálogo colectivo que cuestiona y desnaturaliza el lugar que le ha sido asignado a la mujer históricamente, es fundamental que el Estado intervenga para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. El PRODIAL surge para acompañar a las Pymes y empresas del Sudoeste bonaerense en el proceso de incorporación de estas cuestiones en sus culturas organizacionales, garantizando la igualdad de trato y oportunidades”.

“El Ente propone para sí y para sus empresas usuarias una serie de acciones que involucran a mujeres y hombres, y demanda el máximo compromiso de quienes ocupan los lugares de toma de decisión y dirección en las organizaciones para alcanzar los resultados esperados. Queremos ser quienes inspiren a las empresas a ser motores de verdaderas transformaciones.”, expresó Larosa.

Alejandra Beligoy, Directora de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Presidenta de MEPE (Mujeres Empresarias Profesionales y Emprendedoras) y pionera en la lucha por la igualdad de género, fue contactada por el ente para recibir asesoramiento sobre la temática y compartir su experiencia:

“No hay antecedentes en Bahía Blanca de este estilo. Entiendo que muchas empresas han tomado programas propios, pero la clave está en el trabajo en conjunto. Rescato mucho lo que están haciendo en el ente, porque puede ser un puntapié y actuar de caso testigo para sumar a otros para que puedan replicarlo.

"Es muy difícil llegar al objetivo y provocar un cambio social. Hay que generar cambios dentro de tu empresa pero que se trasladen a la vida real. La concientización conjunta es la que más impacta socialmente”.

En cuanto al trabajo en conjunto, Larosa profundizó sobre la visión del ente: “Las redes de vinculaciones y el entramado entre diferentes actores sociales son las vías que elegimos para llevar adelante las acciones, es por ello que trabajaremos junto al Ministerio de Mujeres, políticas de género y diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires, quienes ya han elaborado políticas públicas que nos servirán de marco y referencia, como es el Sello Construir Igualdad, y a nivel local el Departamento de Mujeres de la Unión Industrial de Bahía Blanca”.

La Directora de la UIBB agregó: “La base es la educación, la concientización y el trabajo en conjunto. Debe ser una política de estado porque eso acompaña muchísimo y acorta muchos caminos. Es muy importante que el tema se instale. El Sello Construir Igualdad es un programa que se trabaja sobre tres ejes. Se van planteando objetivos que hay que ir cumpliendo y cuando se llega al tercer escalón ya está la acción demostrada.

"Por supuesto que hacer un programa no te da garantías de que la persona va a cambiar. Esta desigualdad va a cambiar del todo cuando seamos más los que tenemos naturalizado el tema y sean menos los que no. Eso sería una lucha ganada: poder invertir ese desequilibrio que tenemos. Que la gente pueda empezar a tomar conciencia. La única manera es entre todos, ser buena gente, tener más empatía, pensar en el otro, esa es la realidad. A veces suena alocado, pero no lo es. El individualismo está muy instalado en nuestra sociedad y debemos trabajar para revertirlo”.

La igualdad de género ha ganado mucho terreno en los últimos años, pero aún quedan muchas cosas por resolver y sitios donde las desigualdades siguen siendo notorias. El ámbito empresarial en nuestra región debe avanzar y generar un ambiente propicio para trabajar la educación en el tema desde adentro, porque esa es la única clave para generar un cambio sostenible en el tiempo.