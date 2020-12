Liga Nacional: Bahía Basket vence a Quimsa, por 70 a 66, tras el tercer cuarto

Bahía Basket se mide en este momento ante Quimsa de Santiago del Estero, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol.

El encuentro se disputa en cancha de Ferro, con transmisión de La Liga Contenidos.

Tras el tercer cuarto, Bahía pasó al frente y entró al último cuarto ganando por 70 a 66, luego de caer por 46 a 42 en el primero tiempo.

Un parcial de 12 a 0 en el inicio del tercer chico, de la mano de Federico Elías, le permitió al equipo bahiense tomar la máxima del juego: 56 a 48.

Luego de los primeros 30 minutos, Federico Elías es el goleador del partido con 19 puntos: 3-7 en triples, 4-8 en dobles y 2-2 en simples.

Además Caio Pacheco suma 14 unidades y 6 asistencias entre los más destacados.

Por la fusión, Mauro Cosolito es el máximo artillero con 12 puntos.

El equipo de nuestra ciudad acumula 3 caídas en forma consecutiva (Libertad, Comunicaciones y Olímpico) y se ubica en el último lugar de la tabla.

Hasta el momento, acumula un récord de 2 victorias y 10 derrotas.

Su rival, en tanto, es el puntero del certamen y viene de vencer a San Lorenzo, luego de que le cortaran una racha de 7 victorias al hilo.

El elenco santiagueño jugó 16 partidos, de los que ganó 13 y perdió sólo 3.

Tras este encuentro, Bahía volverá a jugar el lunes, ante Instituto, en cancha de Ferro, desde las 21:30.

Baja por COVID-19

Según informó esta mañana la Asociación de Clubes de Básquetbol (ADC), La Unión de Formosa no disputará lo que resta del año por casos positivos de COVID-19 en su plantel.

Debido a esto, fueron reprogramados los encuentros que los formoseños deberían enfrentar ante Gimnasia CR, Peñarol y Obras, con fecha a confirmar.

La Asociación de Clubes de Básquetbol informa que serán reprogramados por casos de COVID-19 positivos los siguientes partidos de @LaUdeFormosa:



Gimnasia - La Unión

La Unión - Peñarol

Obras - La Unión



El Departamento de Competencias de #AdC comunicará las nuevas fechas. pic.twitter.com/oqmsirpAEF — La Liga de Básquet (@LigaNacional) December 19, 2020

El resto

Todos los partidos de hoy:

-11:00hs.: Bahía vs Quimsa.

-11:10hs.: San Lorenzo vs Instituo.

-14:00hs.: Peñarol vs Oberá.

-14:00hs.: Obras vs Atenas.

-16:30hs.: Ferro vs Olímpico.

-16:30hs.: Hispano vs San Martín C.

-19:00hs.: Boca vs Libertad.

-19:00hs.: Platense vs Regatas.

-21:30hs.: Argentino vs Comunicaciones.