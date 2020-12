Movilización de los agentes de la comuna con apoyo de la región

Tras los cortes en la zona de acceso a la ciudad y la Base Naval, los trabajadores municipales se movilizaron por las calles de la ciudad.

La primera intención era hacerlo frente al palacio comunal, pero al observar que allí no había funcionarios y estaba cerrado, decidieron marchar hasta el frente de la vivienda particular del intendente Mariano Uset.

Luego, hicieron lo propio hasta el Concejo Deliberante, en Murature al 500 y finalizaron en la plaza General Belgrano, en Rivadavia y Murature, donde compartieron un almuerzo con representantes sindicales de la región que estuvieron presentes hoy en la ciudad apoyando el reclamo del STM.

Sobre el operativo policial, el director de Seguridad, Alejandro Pereyra, dijo que "tratamos en lo posible de organizarnos para que el resto de la ciudadanía, que no tiene participación en este conflicto, se mantenga segura. Y en lo posible también para darle seguridad a esta protesta; para que tenga la mayor cordura posible".

"No estaba previsto que vengan hasta la casa del intendente. No estaba coordinado. Es un pasaje con una manifestación de ruido; no es lo adecuado, pero al menos esperemos que no se generen inconvenientes. Por ahora está todo en orden", dijo sobre el mediodía.

En cuanto a la resolución del conflicto entre las partes, el funcionario afirmó que "para nosotros, del área de Seguridad, nos gustaría que fuera mañana. Realmente estamos prestando atención a un conflicto y desatendiendo otros problemas importantes. Esto es cuestión que las partes se junten. El Ejecutivo está abierto al diálogo y esperamos que el sindicato cumpla con lo suyo. Hay que sentarse a una mesa, discutir y llegar a un acuerdo lo antes posible".

