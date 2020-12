Los jubilados seguirán esperando

Ya no sé cómo gritarlo, a quién quejarme y qué esperar de la clase política argentina.Como mantener un Gerón cada vez más longevo es muy costoso, “probemos con la muerte”.

En la prehistoria los viejos eran venerados porque su experiencia garantizaba supervivencia. En Grecia se debían guardar 28 bancas en el Senado para ellos. Después vinieron los especialistas que lograron extenderles la edad y darles mejor calidad de vida. Después las quejas con el sistema de reparto, ya que los que aportábamos cada vez éramos menos en ”blanco” y las cajas se empezaron a resentir. A nadie, absolutamente a nadie le importaba lo que ese viejito había aportado durante 30/40 años.

Faltaba lo peor. El saqueo desfachatado de los Fondos de Sustentabilidad del ANSES. Para darlos como créditos a empresas amigas (las de energía, o la del amigo Lewis que se apropio de un lago en Río Negro), o para canjearle bonos al Estado fallido o para cumplir con el FMI -letra chica al principio- descaradamente con Madame Lagarde o Guzmán -dan lo mismo- como antes con Cavallo llorando lágrimas de cocodrilo, o con la “revolucionaria reciclada en gorila” Patricia con De la Rúa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Después se sumaron los del famoso “cuento del tío”, los siguieron los motochoros que no se conformaron con asaltarlos, atarlos con alambre y si había tiempo se violaban a la anciana. Como siempre, los privados se adelantan al Estado.

Señor presidente: ¿cómo osa usted conmemorar la vuelta de Obligado, donde los patriotas entregaron coraje y vida con dignidad, con un discurso “de ocasión”, ignorando la historia, al punto que reconoció haberse enterado en el lugar de que en aquella batalla había peleado el hijo de Facundo Quiroga? ¡Se olvidó de tantas cosas! Se olvidó que a raíz de esa batalla en el tratado Makau-Arana firmado arriba de un barco,“no hubo letra chica”, y que a raíz de ello San Martín le donó el sable corvo de origen árabe a Rosas, pero le pidió que “pusiera mano dura con este pueblo manso y bueno, para formarle el carácter y no terminara siendo una merienda de negros”.

¿Me quiere explicar, señor presidente, por qué en el “aporte solidario” que por ley se exige a los que más han robado y contrabandeado divisas desde y hacia el exterior, usted le asigna porcentajes a YPF (cuyas acciones cotizan en bolsa de Nueva York) a las PYMES, a paliar el déficit, un cacho a la pandemia, pero “religiosamente” (pecado de omisión) da la espalda a partida alguna para recomponer las vaciadas arcas del Fondo del Anses que pertenecen a los particulares que hemos aportado por décadas y por miles de millones de dólares?

O sea que Mauricio no es Macri, es Alberto. ¿Por qué no elevó un proyecto de ley para sacarle a toda la clase política argentina una contribución solidaria? Ustedes son del mismo palo y no se puede escupir al cielo. ¿Entonces? Vuelta a agárrasela con los viejos, en especial con los que aportaron y de día, sin capucha, sin pudor alguno, vuelven a esquilmar los Fondos del Anses.

Olvidaba darle un dato. Usted, que está tan ocupado en matar comensales por nacer, ¿sabe a quién puso y a qué costo en el PAMI? Le cuento. Mirta Tundis: $ 207.000; hermano: $ 200.000; hijo mayor:$167.000; nuera I:$ 162000; nuera II:$ 96000; sobrina: $ 7.6000... Porque la familia es la base de la sociedad.