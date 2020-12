Arsenal le empató sobre el final a los suplentes de Boca: 1-1

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Boca, con un 11 suplente, empató esta noche 1 a 1 con Arsenal, en el final del partido jugado en la Bombonera, por la primera fecha de la zona A de la Fase Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona.



Diego González, que hizo su primer gol en Boca, marcó la apertura en el primer tiempo, y sobre el final del cotejo Facundo Pons señaló el merecido empate para Arsenal.



Previo al inicio del juego se formuló el minuto de silencio en homenaje a la memoria de Alejandro Sabella, el exseleccionador argentino fallecido el martes, como lo dispuso la Liga Profesional de Fútbol para todos los partidos de este fin de semana.



Tras el emotivo acto y en el Día del Hincha de Boca, con una Bombonera extraña sin los 'xeneizes' festejando en las tribunas y las plateas, el conjunto 'auriazul' intentó tomar el protagonismo en el campo con la formación alternativa que presentó el director técnico Miguel Angel Russo.



El entrenador preservó a los titulares para el compromiso con Racing del miércoles próximo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, principal objetivo por estos días.



Por ello, Russo les dio pista a dos jóvenes valores de la cantera boquense, el zaguero Gastón Avila y el extremo Exequiel Ceballos, con sus debuts como titulares, respondiendo con solvencia.



Ambos juveniles están convocados para presentarse el lunes en Ezeiza para comenzar a entrenar con el preseleccionado Sub 20, aunque la dirigencia de Boca está haciendo gestiones para no cederlos, como ha sido en otras circunstancias.



En ese predominio que fue ejerciendo el conjunto local, mostró su aviso con Franco Soldano, como un toque de atención para la poblada defensa visitante, cuando con una rápida maniobra por izquierda la culminó con un violento remate rasante desde fuera del área, que exigió la segura contención de Maximiliano Gagliardo (16 min).



Así se despertó el 'Arse' y se animó a inquietar a Agustín Rossi, que se lució al desviar al córner un violento y 'envenenado' tiro de Lucas Albertengo (19 min), tras un lucido desborde por la izquierda de Nicolás Castro, el que más complicó a la defensa local.



De todos modos, los de Sarandí no lo podían controlar en la zona de gestación a los de la Ribera y en varias ocasiones debieron recurrir al juego brusco. Lo que pagó caro.



Porque de una falta cercana a su área se gestó la apertura boquense, con el tiro libre que ejecutó Agustín Obando, desviándose por un rebote en la barrera, que capitalizó el 'Pulpo' González al llegar por atrás y vencer con un remate bajo y cruzado a Gagliardo (29 min).



El exmediocampista de Lanús y Racing mostró su sonrisa y su alegría, festejó con sus compañeros por convertir su primer gol con la camiseta de Boca y al instante, se dejó caer arrodillado sobre el césped del mítico estadio del club del que es 'fana' su padre, a pleno sollozo.



Es que González pensaba en el sueño cumplido para su progenitor y una propia revancha después de un año largo muy duro, con lesiones y con el DT Sebastián Beccacece que lo había dejado a un costado del plantel de Racing.



Y con su anotación, Boca concluyó ganando la primera etapa en forma merecida por su mayor orden táctico y con más aproximaciones hacia la valla de la visita.



Al comienzo del segundo período, otra vez pareció que los 'xeneizes' tomarían el control, sin embargo con un reordenamiento que aplicó Sergio Rondina entre sus dirigidos, tomaron mayor protagonismo los volantes Jesús Soraire y Emiliano Méndez y los del Viaducto pasaron a tener mayor posesión de la pelota.



Entonces, los de Russo ya no estuvieron tan cómodos en la cancha y empezaron a 'sufrir' algunas cargas peligrosas del rival, que no fue preciso para llegar a una certera definición.



Por eso el DT local recurrió al ingreso de Nicolás Capaldo, Eduardo Salvio, Carlos Tevez y Edwin Cardona, buscando con su jerarquía retomar la conducción de las acciones y sostener la ventaja.



Sin embargo no le alcanzó, al contrario, más creció Arsenal que en los minutos finales fue más punzante, que cerca estuvo de convertir tras una espléndida maniobra colectiva que la definió Lucas Albertengo, cuyo violento remate lo tapó Rossi (41m).



Lo que resultó un aviso de lo que llegaría cuatro minutos más tarde, en una jugada que nació de un tiro libre, que la prosiguió Soraire con un centro que bajo de cabeza Albertengo para la llegada del recién ingresado Pons, que 'pinchó' el balón sobre la salida del guardavalla boquense (45 min).



Así, los de Sarandí llegaron al merecido empate por lo expuesto en la segunda etapa, ante un Boca alternativo que fue de mayor a menor, por lo que debió resignar dos puntos y no le pudo dar la alegría de un triunfo a su parcialidad, en el día de una celebración especial.



Por la segunda fecha, Boca visitará a Independiente, el domingo 20; y Arsenal será local ante Argentinos Juniors, el viernes 18.