El retorno a las aulas en escuelas públicas y privadas, ¿qué opinan desde los gremios?

La secretaria general del SUTEBA Bahía Blanca, Ana Canullo, y la secretaria general de la delegación local del Sadop, Margarita Orellano, opinaron en comunicación con La Nueva. sobre un posible regreso a las clases presenciales en medio de la pandemia coronavirus.

SUTEBA

—"Desde Bahía rechazamos la posibilidad de volver a las aulas en este momento. Si bien las docentes somos las primeras que nos gustaría estar en las escuelas, creemos que el primer y más importante motivo por el cual hoy no sería conveniente ni oportuno es por la circulación del virus. Esto implicaría que muchos chicos, chicas y docentes utilicen el transporte público", expresó Canullo, del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires.

—"Por otro lado, las escuelas no están en condiciones de garantizar el no contagio, desde lo que es la situación de infraestructura de las escuelas como la dinámica misma escolar; el tema del presupuesto, no tenemos un presupuesto adecuado que nos brinden todos los elementos de protección que necesitaríamos. Hoy en día las docentes que vamos a hacer la entrega de alimentos pensamos que tenemos que llevar todos nuestros elementos de protección, no tenemos ni las mascarillas que deberíamos tener, que incluso se hacen acá en las escuelas técnicas. El Estado nos tendría que proveer gratuitamente estas mascarillas, tenemos solo nuestros barbijos", dijo.

—"Creemos que la vuelta a clases presenciales nos pondría en una situación de mucho riesgo para nosotros y principalmente para los alumnos y alumnas."

—"También nos preocupa esta suerte de ofensiva desde Juntos por el Cambio hacia la presencialidad. Ahora mismo el ministro [de Educación, Nicolás] Trotta habla de que no es necesaria la vacuna para volver a las escuelas. La verdad es que son muchas idas y vueltas, muchas opiniones encontradas, disputa política. Y en el medio están las comunidades educativas, las familias, los docentes, los estudiantes. Por supuesto que no están dadas las condiciones y es cierto que los chicos y las chicas están pasando momentos difíciles, hay un agotamiento de lo que es la virtualidad, pero nosotros y nosotras vamos a tener que remontar todo esto cuando podamos volver a la escuela. Ahí vamos a tener un gran desafío que es recuperar aquellos contenidos que no se pudieron dar, acompañar y fortalecer a esos chicos que por ahí no pudieron."

—"La mirada que tenemos en esta cuestión de las clases en los patios o espacios recreativos, no nos parece. Es algo irresponsable plantearlo ahora, en este momento con el nivel de circulación del virus que hay."

—"Por otro lado, insistimos en que las escuelas tampoco están en condiciones de brindar seguridad a los chicos y las chicas, y esto de que nosotros no podemos ser quienes estemos cuidando que estos contagios no se produzcan."

—"En cualquier lugar de trabajo hay riesgos de contagio, pero nosotras además tendríamos la responsabilidad sobre chicas y chicos que son menores. Eso es grave porque después estos chicos y chicas van a sus casas, muchos conviven con gente que pertenece al grupo de riesgo. No creemos que en este momento estén dadas las condiciones."

—"También creemos que nuestras escuelas tienen muchas dificultades, aparte de las dificultades típicas de la dinámica escolar. Por ejemplo, te dicen que te tenés que lavar un montón de veces las manos: varias escuelas no tienen agua, ninguna escuela tiene jabón en los baños, ni papel para secarse las manos. Un montón de cuestiones que no están solucionadas y lamentablemente tampoco van a estarlo."

—"El trabajo en la virtualidad lo encaramos en mucha soledad, tanto las familias como nosotras. Acá el 19 de marzo se dijo 'bueno, no va a haber clases presenciales pero seguimos trabajando en las casas', y la verdad es que es un laburo tremendo, con nuestros dispositivos, nuestros recursos propios, tanto los docentes como las familias."

—"Cuando volvamos a las aulas vamos a tener que revertir todo lo que ha pasado este año, sobre todo en relación a contenidos que capaz se perdieron, que no se pudieron dar. Y sabemos que no es lo ideal estar así, pero la verdad es que todas las situaciones en el resto del mundo donde han hecho un regreso a las clases presenciales han tenido que volver atrás esta decisión."

—"De cara al último trimestre, esperamos poder seguir acompañando a las familia. Es difícil, sabemos que los chicos y chicas están cansados, que muchos y muchas arrancaron con entusiasmo y después abandonaron. Es difícil sostener un año así. Pero desde las escuelas y desde las casas también se están haciendo muchos esfuerzos. Creemos que en el mes de octubre pensar en volver ahora, en estas condiciones a la escuela, no sería para nada oportuno. Lo que debemos hacer es prepararnos para volver cuando estén dadas las condiciones."

Sadop

—"El regreso a clases lo resolverán las autoridades sanitarias cuando el índice epidemiológico lo permita y se establezcan los protocolos adecuados. En ese sentido Sadop participa de los ámbitos donde se analiza la vuelta a clases presenciales", dijo Orellano, del Sindicato Argentino de Docentes Privados.

—"Sadop, como parte integrante del Frente de Unidad Docente Bonaerense, está trabajando directamente con la dirección general de Cultura y Educación en la elaboración de los protocolos de regreso a las escuelas. Una vez que Provincia los tenga, se elevarán a Nación para que los aprueben y una vez que suceda eso, van a ser tratadas a nivel regional y distrital con todos los actores del sistema educativo."

—"En referencia a la situación de los docentes privados han tenido dificultades para el cobro de sus salarios, y en muchos casos han percibido el salario en cuotas. Los empleadores se han amparado en el tema de cobro de cuotas para no cumplir en tiempo y forma con su obligación. Por otro lado, hasta el momento, no ha habido cierres de establecimientos ni despidos por motivo de pandemia del que nos hayan alertado." (Este dato es en Bahía Blanca, en otras delegaciones de la Provincia sí ha habido cierres de establecimientos, falta de pago y cierres de cursos).

—"Cabe aclarar que se ha prorrogado el decreto nacional que prohíbe los despidos de los trabajadores del ámbito privado. Por otro lado, también es necesario manifestar que ha habido establecimientos que han recibido ayuda de Nación a través del ATP y que desde la Provincia de Buenos Aires también se generó un Programa de Preservación del trabajo para ayudar en el pago de salarios."

—"Con respecto a si las escuelas privadas están en condiciones para el retorno a clases presenciales no podríamos responder nosotros. Los propietarios tienen que saber que deben cumplir con las condiciones adecuadas poniendo el centro en la prevención, para evitar poner en riesgo la salud de alumnos y trabajadores. Para eso es necesario que cumplan con los protocolos acordados en Nación, Provincia y cada uno de los distritos."

—"Es necesario aclarar, además, que ninguna institución puede citar a trabajar presencialmente de manera unilateral a sus docentes sin que lo hayan aprobado las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y distritales."

—"Esperamos que el regreso a clases se dé en las condiciones sanitarias adecuadas, en escuelas saludables y seguras, donde se cumplan todos los protocolos acordados."

—"El protocolo marco normativo que fue aprobado por el consejo federal de educación se está trabajando en la provincia, pero todavía no está aprobada y tampoco son las autoridades municipales ni los empleadores los que van a decidir el regreso a las aulas."