Te cantamos las 40: Hoy se confiesa Franco Barragán, un “huracán” por la franja derecha

Un todo terreno. Franco Barragán tuvo un interesante paso por los equipos de la Liga del Sur. Tanto con Villa Mitre, como con Liniers y Bella Vista mostró sus condiciones. Un volante por derecha, que conjugaba entrega con llegada al arco rival. Nacido en Guatraché, se retiró en su primer gran amor: Huracán. Y hoy tiene varias responsabilidades en el Globo.

Mientras espera por el regreso del fútbol, el hombre orquesta del club pampeano se plantó frente a las 40 preguntas y salió airoso.

1-- Tu mejor partido. “En Bahía mi mejor partido fue jugando para Villa Mitre frente a Independiente de Tandil. Torneo Argentino B. Ganamos 2 a 1 e hice un gol. Igualmente, otro partido que quedó en mi recuerdo fue para Huracán de Guatraché un clásico que le ganamos a Pampero, donde marqué los dos tantos”.

2-- Tu peor partido. “En la Liga del Sur jugando para Villa Mitre contra Sporting. Empatábamos 1 a 1 y sobre el final cometí un penal, en el cual se pusieron 2 a 1. Encima, en esa misma jugada, me expulsaron y el resultado no se modificó. Fue un partido para el olvido, ja, ja”.

3-- Tu principal virtud. “Mis principales virtudes eran el dominio de la pelota y la lectura del juego. Cuando había que ir para adelante o teníamos que mantener la pelota en nuestro poder, intentar enfriar el partido, cuando tirar un caño y cuando no, etcétera.

4-- Tu mayor defecto. “Varios ja, ja. Pero creo que el mayor defecto que tenía era la velocidad porque no era un jugador rápido”.

5-- El mejor gol que hiciste. “Me quedo con dos goles. Uno de ellos en cancha de Liniers contra Rosario. Llegó un centro pasado de Franco Pulgar, quien me vio que venía entrando al borde del área, la tomé como venía de aire y se clavó en el ángulo. Y el restante fue uno de tiro libre en el clásico del pueblo”.

6-- El gol que más gritaste. “No soy de festejar los goles, pero el que más disfrute y grité por dentro fue el gol de Lautaro 'Ruso' Díaz el año pasado en un clásico. Empatamos 2 a 2 sobre la hora tras ir perdiendo 0-2. Fue en la primera fecha del Torneo Provincial de Fútbol (máximo Torneo en La Pampa). Teníamos varias bajas porque no habían entrado algunos pases de los refuerzos y otros chicos viajaron al torneo de Futsal a Bariloche, por lo tanto jugamos con muchos chicos del club. Inolvidable. Y en cuanto a un gol personal, fue en la Promoción frente a Rosario jugando para Villa Mitre. Estábamos en primera y ellos en el Promocional e hice el gol del empate faltando 2 minutos. Fuimos a penales y ganamos. Por suerte ese año mantuvimos la categoría gracias a ese partido”.

7-- El mejor gol que viste en vivo. “Fue en un partido que jugamos con Bella Vista en Pergamino contra Douglas Haig. Me acuerdo que ese día era el debut de Álvaro Otero (Pipa) y clavó un golazo de chilena al estilo Cristiano Ronaldo”.

8-- ¿Cómo recordás el día del debut en Primera? “Mi debut en Primera fue en el Torneo Provincial del año 2001 en Quemé Quemé para Huracán. El DT era Chuno Mieri y mi papá el del Sub 20. Mieri estaba en duda entre dos jugadores del Sub 20 y le preguntó a mi Viejo cuál de los dos estaba mejor. Supuestamente le dijo que tenía que elegir el entrenador de la Primera, pero creo que le dijo que vaya yo, ja, ja. Y desde ese partido continué como titular”.

9-- ¿Qué amigos te dio el fútbol? “Mis amigos del pueblo son 6: Santi Lladó, Nico Grunding, Juan Córdoba, Rodrigo Lostuzzi, Nicolás Fuhr y Pablo Waimann. Los nombré porque tuve la suerte de compartir cancha en menores con cinco de ellos y con cuatro llegamos a jugar juntos en Primera. Y amigos en Bahia Blanca fueron varios, pero con el paso del tiempo y la distancia se va perdiendo contacto. Sigo con una linda relación de amistad con Raúl Maza, Juan Ihitz, Juan Scagnetti, Juan Mugabure y 'Nacho' Salas (Ignacio)”.

10-- ¿Cuál fue el compañero que más te sorprendió? “Agustín (el Chiqui) Bouzat. Jugamos en Liniers juntos, el tenía 14 años y ya estaba jugando en el Argentino B con nosotros. Los rivales no lo podían parar”.

11-- Un adversario que te hubiese gustado tener de compañero. “Gracias a dios tuve la suerte de compartir cancha con muy grandes jugadores como Julio Acosta, Lucas López, 'Gula' Aguirre (Martín), Pablo Arriagada, Juan Mugabure, Agustin Bouzat, etcétera. Me hubiese gustado tener de compañero a Juan Pablo Schefer porque las veces que lo enfrenté en Sansinena me volvía loco, iba muy bien de arriba y corría demasiado, ja, ja. El era volante por izquierda y yo por derecha, así que no tenía forma de evitarlo”.

12-- Hincha de... “Huracán de Guatraché y River”.

13-- Te hubiese gustado jugar en…”En Racing de Avellaneda porque mi abuelo (Narni Paccioni) y mi tío (Clever Paccioni), quienes ya no están, pero eran muy fanáticos de La Academia”.

14-- ¿Quién es tu ídolo? “Siempre admiré a Riquelme y Ronaldinho”.

15-- ¿Alguna vez te agarraste a las piñas por el fútbol? “No. Si encontronazos dentro de la cancha, pero después terminaba allí”.

16-- ¿Cómo vivís el fútbol? “Lo vivo muy tranquilo. Mientras vivía en Bahía Blanca no era de mirar partidos, pero cuando regresé en el año 2012 sí. Tal vez porque estaba pasado de fútbol. Los entrenamientos en el pueblo eran mucho más livianos que en Bahía, me costó poder adaptarme a ese cambio y, por ese motivo, no miraba mucho. Y en cuanto al juego dentro de una cancha de fútbol, era de los que no le gustaba perder y mucho menos cuando defendía los colores del Globo”.

17-- ¿Qué anécdota publicarías en un libro? “Me acuerdo que jugábamos en 9 de Julio, Villa Mitre contra Once Tigres. Teníamos un tiro libre a favor nuestro a unos 5 metros del borde de área y teníamos una jugada preparada que se había ensayado el día viernes, pero ese día falté a entrenamiento y no sabía cómo era. Sin darme cuenta fui a la pelota, también estaba German Durand y Juan Mugabure. La cuestión es que hice todo mal y le terminé dando la pelota para la pierna no hábil a Juan. Te imaginas la luna de mi compañero, me quería matar y me dice: ¿qué haces Franco? Y yo le respondí: Y bueno Juancito resolvé, resolvé, ja, ja. Obviamente, se fue muy enojado”.

18-- ¿Qué significa Huracán de Guatraché en tu vida? “Vengo de una familia que siempre estuvo vinculado con el club, por lo tanto de muy chico ya estaba identificado con la institución y hoy en día es como mi segundo hogar. Paso muchas horas en la cancha, ya que estoy a cargo de todo el fútbol menor y hasta el año pasado también jugaba”.

19-- ¿Qué te dejó el paso por Villa Mitre? “Pase los momentos más lindos y fue el primer club que me abrió las puertas. Tuve la suerte de poder jugar en la liga local, en el Argentino B, Argentino A y Nacional B en esa institución. Es el club más grande y con la mejor hinchada de Bahía Blanca”.

20-- ¿Cómo fue haber vestido la casaca de Liniers? “Fue una hermosa experiencia. Teníamos un grupo de jugadores muy lindo, ya que tanto en el vestuario como afuera de la cancha nos llevábamos muy bien. Me hicieron sentir cómodo desde el primer día. Es un club bien organizado, con unas instalaciones importantes y creo, en un futuro no tan lejano, nos va a representar en torneos superiores”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

21-- ¿Qué balance hiciste de tu estadía en Bella Vista? “Fue un balance positivo ya que gracias a Bella Vista pude volver a jugar en torneos superiores. Venía de jugar medio año en la zona (Huracán) y a mitad del 2009 me llamaron para estar en el plantel del Argentino B. Fue una alegría enorme y un desafío importante. No llegaba de la mejor manera físicamente, ya que esa primera mitad del año no pude entrenar demasiado por mis estudios y jugaba sólo los domingos. Me acuerdo que el primer partido jugué de titular, le ganamos 2 a 0 a Defensores de Salto y marqué un gol”.

22-- ¿Cómo te iba en el estudio? “Fui buen alumno y andaba bien, aunque nunca fui abanderado. Salvo el último año de la secundaria que me llevé dos materias. Y con respecto a la carrera de profesorado de Educación Física, gracias a Dios me recibí, aunque me llevó un poco más de tiempo. Me fui retrasando porque había materias que eran a la tarde y no las podía cursar por los entrenamientos”.

23-- ¿Maradona o Messi? “Cualquiera de los dos, ya que por suerte son Argentinos. A Maradona casi que no llegué a verlo, pero creo que era muy parecido a lo que es hoy Messi. En cambio a Messi lo veo y lo disfruto todos los partidos. Si tengo que elegir uno me quedo con Messi por más que no haya ganado lo que ganó Diego a nivel Selección”.

24-- ¿Qué te genera la Selección Argentina? “Nada. Miro los partidos de la Selección y hago fuerza para que le vaya bien, pero no es una cosa que me quite el sueño”.

25 --¿Qué camiseta te gustaría tener? “La de Messi”.

26-- ¿Qué sueño tenés? “Que mis hijas sean felices y que nunca les falte nada”.

27-- ¿La mayor alegría? “La mayor alegría fueron los dos nacimientos de mis hijas. Y en cuanto a lo deportivo, el bicampeonato con Huracán en el año 2014-15. Además, ese año también salió campeón la Reserva, así que la alegría fue doble como hincha del club”.

28-- ¿Tu mayor tristeza? “Las pérdidas de mi tío y mi abuelo. Y en cuanto a lo deportivo la final perdida de la Liga Cultural en el año 2014 frente a Anguilense. Era una final que podríamos haber ganado, pero el 'Loco' Galant (Roberto) se atajó todo en el partido de ida”.

29-- Morimos, ¿y? “No creo que haya otra vida. Para mí se termina todo”.

30-- La peor patada que pegaste. Ninguna, ja, ja. Me acuerdo de dos, una fue en Mar del Plata frente a Alvarado. Un colombiano nos estaba volviendo locos --yo jugaba para Liniers-- y había que pararlo. En la misma jugada lo atendió Gastón (Arroyo) y después lo terminé de cruzar. No pudo terminar el partido y más adelante nos enteramos que se había roto la rodilla lamentablemente. Y la otra fue jugando en Huracán frente a Bernasconi. Un rival me había pisado los dedos cuando estaba acomodando la pelota para patear un tiro libre y a la vuelta le di un golpe de puño en las costillas”.

31-- La peor patada que te pegaron. “Por suerte no recibí patadas fuertes, estaba atento a cuando venía el rival con mala intención. Pero la más fuerte fue un rodillazo en la espalda (no pude seguir el partido) y ese dolor lo sufrí por un año. Fue el 'Palomo' Ilarregui cuando estaba en Gimnasia de Darregueira. Nunca me reconoció que fue a propósito (ja, ja), pero al año siguiente fuimos compañero en Huracán y por suerte festejamos el titulo juntos”.

32-- ¿Qué DT te marcó? “Me quedo con tres. Un DT que tuve en el fútbol menor por varios años que fue Ariel ('Polilla') Burgos; el 'Patón' Ehulech (Fabián) que me dirijo varios años en Villa Mitre y la temporada en Liniers junto a Néstor Comino. Y del que aprendí y me llamo mucho la atención fue el profe Gustavo Alvarez (en ese momento PF de Sergio Benet en Villa Mitre) porque no sólo hacia la parte física sino que estaba en los trabajos tácticos y con pelota”.

33-- ¿Con qué tres personajes compartirías un asado? “Marcelo Bielsa. Diego Maradona y Zlatan Ibrahimovic”.

34-- Armá tu once ideal con tus ex compañeros y el DT. “Roberto Galant; Julián Werner, Gabriel Dietrich, Federico Mancinelli; Franco Barragán, Raúl Mazza. Martín Aguirre, Lucas López, Agustín Bouzat; Julio Acosta y Lautaro Díaz. Suplentes: Carlos Juárez, Juan Scagnetti, Juan Mugabure, Ignacio Salas y Juan Ihitz. DT: Fabián Ehulech.

35-- ¿Cómo te llevas con la vida de pueblo? “Cuando regresé desde Bahía Blanca, después de estar viviendo durante 9 años, pensé que me iba a costar mucho adaptarme nuevamente, pero en realidad no tuve ningún inconveniente y me acostumbre fácilmente a la vida en un pueblo. Y hoy en día no estoy arrepentido de la decisión que tomé”.

36-- ¿Qué extrañas de Bahía? “Se extrañan los amigos que uno conoció por el fútbol y el estudio- También el movimiento de una ciudad muy linda como lo es Bahía Blanca y los primeros años se extrañaban los paseos nocturnos con amigos, ja, ja”.

37-- ¿Te ves dirigiendo? “Sí. Me veo dirigiendo en un futuro acá en Huracán y utilizar varios chicos del club, ya que se cuenta con muy buenos jugadores propios y sumar pocos refuerzos, pero de jerarquía. Ojalá se pueda lograr, ya que los adolescentes perdieron un poco de interés en jugar en Primera o se inclinan por otras actividades que no están referidas al deporte. Hoy en día la adolescencia es muy diferente a la de hace unos años atrás. Una lástima”.

38-- ¿Te costó la decisión de terminar con la carrera de futbolista? “Mucho. Estuve mucho tiempo dentro de una cancha, 30 años precisamente. Comencé a los 5 años y en Primera debuté a los 16. Pasé 19 años jugando en Primera. Recién a los 35 años estuve seguro de dar un paso al costado y dedicarme más a la familia, ya que el fútbol te saca mucho tiempo, sobre todo los fines de semana”.

39-- ¿A qué te dedicás en la actualidad? “Soy profesor de Educación Física y en la actualidad trabajo en la Escuela Agrotécnica de Guatrache. También sigo vinculado con el fútbol, trabajando en las divisiones menores de Huracán. Hago de todo un poco, coordino, DT, preparador físico, ya que el presupuesto del club no da ja, j. Y este año comencé como manager en las divisiones de Reserva y Primera”.

40-- ¿Cómo te llevas con la cuarentena? “En mi caso, y viviendo en un pueblo, el aislamiento no se sintió demasiado. Con mi profesión pude seguir trabajando desde la virtualidad y gracias a Dios con un sueldo fijo con lo que eso significa, pero muchas personas no la están pasando bien. Este aislamiento y con el parate en muchas de las actividades que me afectan, me permitió estar más en mi casa y disfrutar del tiempo con mi familia, aunque a veces es cansador y preferiría ir a trabajar, ja,ja”.

El perfil de Franco

--Nombre: Franco Alberto Barragán.

--fecha y lugar de nacimiento: 08 de febrero de 1985, en Guatraché (La Pampa).

--Hijo de: Felipe (Tino) Barragán y Silvia (Betty) Paccioni. Tiene una hermana: Anna Barragán. Está en pareja con Andrea Torrejón y tiene dos hijas: Lara y Maurina.

--Trayectoria: Huracán de Guatraché, Villa Mitre, Bella Vista y Liniers.

La "compu" de "Cocho"

(*) Nota: En Huracán jugó 253 y marcó 47 goles. (*) Datos de Manifiesto Fútbol.