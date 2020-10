Un indispensable regreso para que la serie Lakers-Miami se transforme realmente en final

"Me siento mejor y creo que jugaré", adelantó Bam Adebayo, uno de los dos ausentes -por lesión- de Miami, en el segundo juego frente a los Lakers, al que volverán a enfrentar, desde las 20.30 (televisa ESPN), por las finales de la NBA.

A esta sensible baja, Miami también le sumó la de Goran Dragic -quien hoy no volverá a estar-, dando ventajas por demás significativas ante un rival que no lo perdonó.

La serie quedó 2-0 para los angelinos, con amplio dominio, más allá del 124 a 114 final, diferencia que pudo ser mucho más abultada, si no se trataba de un rival tan entusiasta.

Con el juego interior de Anthony Davis, la polifuncionalidad de LeBron James, el buen inicio de Dwight Howard y el feliz ingreso de Rajon Rondo, los Lakers se convirtieron en un claro dominador en el segundo juego, más allá de la defensa zonal que por momentos los incomoda.

"Siempre es especial poder representar a alguien que significó tanto"



Los @Lakers están invictos con la camiseta "Mamba Edition" 🐍💛💜 pic.twitter.com/pxdGI19yuP — NBA Latam (@NBALatam) October 3, 2020

A esta altura, por cómo se presentó la serie hasta el momento y en función de los antecedentes estadísticos, todo hace presumir que los Lakers ganarán el anillo. Ahora bien, ¿podrá Miami robarle algún juego?

En 34 finales donde un equipo se puso 2-0, 30 las terminó ganando. De todos modos, a favor de Miami, aparece un dato y es que en 2006 ya estuvo en una situación similar y pudo revertirla, cerrando 4-2 ante Dallas.

El partido de esta noche será decisivo.