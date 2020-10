La Serie A ratifica el partido y Juventus le ganará los puntos a Nápoli

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La Lega Serie A, entidad que regula el campeonato de primera división de Italia, ratificó hoy que el partido Juventus-Napoli sigue programado a pesar de que el equipo visitante no se presentará ya que no pudo viajar a Turín por casos de coronavirus.



De esta manera, el equipo dirigido por Andrea Pirlo se presentará en el Juventus Stadium desde las 15.45 de Argentina y ganará los tres puntos por la ausencia de su rival.



Según la Lega Serie A, la situación de Napoli no aplica para pedir el aplazamiento del partido ya que ninguna "autoridad del Estado o local" impidió la realización del partido.



La delegación de Napoli tenía previsto viajar el sábado por la tarde hacia Turín pero una disposición del ente de sanidad de Nápoles (ASL) se lo impidió por los dos casos positivos de coronavirus que se habían registrado en las últimas horas.



Para las autoridades del fútbol italiano, Napoli pudo haber viajado ya que la nota de la ASL "se limitaba a notificar el aislamiento para los contactos estrechos del jugador Zielinski".



El protocolo sólo permite la posibilidad de pedir postergación por casos de coronavirus una vez en todo el campeonato y en caso de tener diez o más jugadores contagiados.



Así sucedió con Genoa, que aplazó su partido de la tercera fecha contra Torino por tener 17 jugadores infectados y otros cinco del personal.



No obstante, en el caso de Napoli no aplica ya que hasta el momento informó los casos de Piotr Zielinski y Eljif Elmas.



El club napolitano todavía no se pronunció al respecto y el último mensaje publicado en sus canales oficiales fue para desmentir la versión de que su entrenador, Gennato Gattuso, también había dado positivo de Covid-19.



"Se informa que las noticias sobre el supuesto caso positivo de Covid-19, por parte del Sr. Gattuso carecen de fundamento. El plantel se realizará mañana los próximos hisopados", informó el club. (Télam)



Por su parte, Juventus, que ayer había confirmado que se iba a presentar igual, también siguió con la rutina habitual previa a los partidos.