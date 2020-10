Economistas advierten que "el paquete de medidas es muy tibio y no cambia el clima"

Los economistas Eduardo Fracchia y Martín Calveira coincidieron hoy en señalar que el paquete de medidas económicas anunciado por el Gobierno "es muy tibio y no cambia el clima" de desconfianza e incertidumbre que se venía registrando.

Fracchia, economista de la escuela de negocios de la Universidad Austral, dijo que las medidas no constituyen un plan económico, por lo que las decisiones el Gobierno se dieron sobre la base de un "enfoque cortoplacista, una apuesta de comunicación que no va a mover la confianza".

"El paquete no sorprendió: hay falta de confianza, es muy tibio y no cambia el clima", enfatizó y señaló: "Si bien se percibe que la inflación mejora, esto todavía no está muy claro. Se proclama la consistencia macro y atacar más firme el déficit fiscal".

Para Fracchia "es interesante el enfoque de impulsar exportaciones, de activar construcción, minería y gas. Pero respecto al agro, no parece que si se bajan tan poco las retenciones, exista un aliciente a liquidar. Sigue haciendo sentido guardar los dólares en las silobolsas. La brecha cambiaria es más importante que las retenciones para incentivar a los productores".

Calveira, de la misma casa de altos estudios, indicó que el set de medidas anunciado revela el objetivo particular de recuperar el nivel de reservas internacionales en un contexto de exceso de demanda de dólares, lo cual puede convertirse en una crisis profunda del sector externo.

"A diferencia de lo anunciado por el Banco Central durante septiembre con el enfoque sobre las restricciones de la demanda de divisas, ahora se busca incentivar la oferta de dólares de los agentes exportadores", dijo Calveira.

"Desde nuestra perspectiva, los incentivos se deberían vincular con la disminución, en particular, de la incertidumbre cambiaria y con establecer, en general, un nivel de confianza mayor sobre la coyuntura económica de corto plazo. Si esto no ocurre, todos los instrumentos de gestión no son aptos para el objetivo", advirtió el economista. (NA)